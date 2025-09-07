Zašto su maksi suknje idealne za prve jesenske dane?

Osim što pružaju osjećaj lakoće, maksi suknje odlično funkcioniraju i u prijelaznom razdoblju kada se temperature mijenjaju iz dana u dan. Upravo zato ostaju jedan od ključnih komada koji će obilježiti jesenske kombinacije

Prvi dani jeseni donose promjene u ormaru, ali to ne znači da se moramo odmah oprostiti od lepršavih i ženstvenih komada. Umjesto hlača i traperica, sve više pažnje privlače maksi i duže midi suknje – chic, svestrane i nevjerojatno udobne. One se lako uklapaju u svaki look, od poslovnih kombinacija do ležernih izlazaka, a ove sezone posebno dolaze do izražaja modeli s uzorcima koji unose dozu razigranosti u jesenske outfite.

Jedna od njihovih najvećih prednosti je prilagodljivost. Iako su lepršave i često asociraju na ljetne outfite, uz pravi izbor materijala i slojevitih dodataka pretvaraju se u odličan komad za jesenske dane. Možeš ih nositi s pletivom, kožnom jaknom ili oversized sakoom, a za hladnije večeri lako ih upotpuniti visokim čizmama i tankim čarapama koje se ne vide, ali pružaju toplinu. Za ležeran look kombiniraj ih s tenisicama i basic majicom, dok uz elegantnu bluzu i cipele na petu postaju savršen odabir za posao ili večernji izlazak.

Ove jeseni posebno su trendi maksi suknje s uzorcima – od cvjetnih i geometrijskih do apstraktnih printova koji unose razigranost u neutralne i tamnije tonove jesenskih outfita. Osim njih, u fokusu su i modeli u toplim zemljanim nijansama, satenske varijante za elegantne prigode te suknje od mekših materijala koje lijepo prate pokret i daju osjećaj udobnosti.

Kako bi izbor bio lakši, donosimo 10 favorita iz high street ponude koji savršeno spajaju estetiku i funkcionalnost. Bilo da tražiš jednostavan model za svakodnevicu ili upečatljivu suknju s printom koja će biti statement komad u tvojoj garderobi, među njima ćeš sigurno pronaći idealan model za prve jesenske dane.

H&M - 49,99 €

H&M - 49,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 59,99 €

Reserved - 35,99 €

Reserved - 32,99 €

Zara - 79,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €