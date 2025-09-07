Moda
NOVE KOMBINACIJE

Zašto su maksi suknje idealne za prve jesenske dane?

Žena.hr
7. rujna 2025.
Zašto su maksi suknje idealne za prve jesenske dane?
Zara
Osim što pružaju osjećaj lakoće, maksi suknje odlično funkcioniraju i u prijelaznom razdoblju kada se temperature mijenjaju iz dana u dan. Upravo zato ostaju jedan od ključnih komada koji će obilježiti jesenske kombinacije

Prvi dani jeseni donose promjene u ormaru, ali to ne znači da se moramo odmah oprostiti od lepršavih i ženstvenih komada. Umjesto hlača i traperica, sve više pažnje privlače maksi i duže midi suknje – chic, svestrane i nevjerojatno udobne. One se lako uklapaju u svaki look, od poslovnih kombinacija do ležernih izlazaka, a ove sezone posebno dolaze do izražaja modeli s uzorcima koji unose dozu razigranosti u jesenske outfite.

Jedna od njihovih najvećih prednosti je prilagodljivost. Iako su lepršave i često asociraju na ljetne outfite, uz pravi izbor materijala i slojevitih dodataka pretvaraju se u odličan komad za jesenske dane. Možeš ih nositi s pletivom, kožnom jaknom ili oversized sakoom, a za hladnije večeri lako ih upotpuniti visokim čizmama i tankim čarapama koje se ne vide, ali pružaju toplinu. Za ležeran look kombiniraj ih s tenisicama i basic majicom, dok uz elegantnu bluzu i cipele na petu postaju savršen odabir za posao ili večernji izlazak.

Ove jeseni posebno su trendi maksi suknje s uzorcima – od cvjetnih i geometrijskih do apstraktnih printova koji unose razigranost u neutralne i tamnije tonove jesenskih outfita. Osim njih, u fokusu su i modeli u toplim zemljanim nijansama, satenske varijante za elegantne prigode te suknje od mekših materijala koje lijepo prate pokret i daju osjećaj udobnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Kaveeta Ph (@kavveeta)

Kako bi izbor bio lakši, donosimo 10 favorita iz high street ponude koji savršeno spajaju estetiku i funkcionalnost. Bilo da tražiš jednostavan model za svakodnevicu ili upečatljivu suknju s printom koja će biti statement komad u tvojoj garderobi, među njima ćeš sigurno pronaći idealan model za prve jesenske dane.

Zašto su maksi suknje idealne za prve jesenske dane?
H&M - 49,99 €

Zašto su maksi suknje idealne za prve jesenske dane?
H&M - 49,99 €

Zašto su maksi suknje idealne za prve jesenske dane?
Mango - 39,99 €

Zašto su maksi suknje idealne za prve jesenske dane?
Mango - 59,99 €

Zašto su maksi suknje idealne za prve jesenske dane?
Reserved - 35,99 €

Zašto su maksi suknje idealne za prve jesenske dane?
Reserved - 32,99 €

Zašto su maksi suknje idealne za prve jesenske dane?
Zara - 79,95 €

Zašto su maksi suknje idealne za prve jesenske dane?
Zara - 35,95 €

Zašto su maksi suknje idealne za prve jesenske dane?
Zara - 35,95 €

Zašto su maksi suknje idealne za prve jesenske dane?
Zara - 39,95 €
Pročitajte još o:
Maksi SuknjeMidi SuknjeKomadi Za JesenJesenske Kombinacije
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVE KOMBINACIJE
Zašto su maksi suknje idealne za prve jesenske dane?