Svea Petrić novo je lice TikToka: 'Najviše me vesele lijepe riječi pratitelja i kreiranje sadržaja'

Svea Petrić novo je lice TikToka i društvenih mreža, a svojom jednostavnošću i zanimljivim sadržajem inspiracija je mladim djevojkama. Savjeti o modi i stilu, ljepoti i šopingu ono su što možeš pronaći na profilima 21-godišnje studentice ekonomije, a pravi je primjer kako uspješno balansirati između fakultetskih obveza i influencinga. Nakon završenog fakulteta želi se baviti marketingom, a ovaj hobi je idealna odskočna daska. Na Tik Toku njen rad vjerno prati oko 23 tisuće ljudi, a na Instagramu ima gotovo pet tisuća pratitelja.

Njen jednostavan, ali inovativan pristup prema modi privući će svaku trendsetericu i ljubiteljicu mode. Osim modnog i beauty sadržaja, Svea često snima i vlogove u kojima prikazuje crtice iz svoga dana. Videozapisi poput "get ready with me" i zanimljivih vlogova omiljeni su joj sadržaj, a sam proces editiranja najviše ju uveseljava. Simpatična Svea u razgovoru nam je otkrila svoje male beauty tajne, trend koji joj se ne sviđa, te na koje kozmetičke tretmane redovito odlazi.

Vaš sadržaj pratimo na Tik Toku i Instagramu. Sve ste više primjećeniji na društvenim mrežama, kako se snalazite u svijetu influencera?

Još kao malu su me jako zanimale društvene mreže i kreiranje sadržaja i sve što sam htjela je postati Youtuberica, tako da sam duže vrijeme promatrala taj svijet izvana. Naravno, kao i u svakom dijelu života i ovdje se susrećem s izazovima, ali kreiranje sadržaja me usrećuje i pruža razne prilike. Također, želim raditi u marketingu kada završim fakultet, pa mislim da je ovaj hobi odličan način da naučim nešto više o toj industriji.

Što vam predstavlja najveći izazov, a što vas najviše veseli ?

Najveći izazov u kreiranju sadržaja za društvene mreže ponekad zna biti manjak kreativnosti, ali nakon malo odmora ili brainstorminga i to se riješi. Najviše me veseli editiranje videa jer u tome baš uživam, ali naravno i lijepe riječi mojih pratitelja te prilike za surađivanje s brendovima koje volim.

Vaš sadržaj se fokusira na modu, modne savjete, GRWM videozapise i vlogove. Koji sadržaj najviše volite kreirati?

Najdraže mi je snimati vlogove nekih zanimljivih dana jer mi onda video ostane kao uspomena. Osim toga, jako volim snimati kako biram outfite za svaki dan ili za neku posebnu prigodu.

Foto: Privatni album

Studentica ste ekonomije, uspijevate li balansirati između fakultetskih obveza i svijeta društvenih mreža?

U nekim trenutcima zna biti malo teže balansirati jedno i drugo, pogotovo kada je vrijeme kolokvija ili ispita. Uvijek se trudim organizirati svoje vrijeme što bolje kako bih mogla ispuniti svoje fakultetske obaveze, ali i ostaviti slobodnog vremena za društvene mreže. To slobodno vrijeme varira ovisno o količini obaveza na fakultetu, jer mi je fakultet ipak prioritet.

Kako biste opisali svoj stil? Što najčešće nosite?

Opisala bih svoj stil kao poprilično minimalistički, casual, ponekad i chic. Volim kombinirati basic komade na koje dodam razne modne dodatke kako bi cijeli outfit bio zanimljiviji. Moji najčešći svakodnevni outfiti sastoje se od širokih traperica ili drugih širokih hlača, neke basic majice ili džempera i neke zanimljive jaknice, sakoa, kaputića i slično.

U kojim trgovinama najčešće kupujete? Koliko često kupujete? Volite li vintage shopove?

Najčešće kupujem u Zari, Stradivariusu, Bershki i sličnim dućanima, ali pokušavam smanjiti kupnju iz fast fashion dućana tako da u zadnje vrijeme kupujem i na Vintedu. Par puta sam obišla neke vintage dućane i mislim da se dosta dobrih stvari zna pronaći i tamo.

Koji se make-up i skincare proizvod uvijek može pronaći u vašoj kozmetičkoj torbici?

Nigdje ne idem bez melema za usne i SPF kreme.

Opišite svoju skincare rutinu.

Navečer najprije napravim double cleansing. Prvo skinem šminku s balzamom, a zatim dodatno očistim lice s pjenom. Sljedeće nanesem toner pa serum protiv nepravilnosti te za kraj stavim hidratantnu i okoloočnu kremu. Ujutro preskočim double cleansing i dodam SPF 50.

Što je potrebno za pravilnu njegu kože? Imate li neke kozmetičke tretmane na koje redovito odlazite?

Svi imamo različitu kožu koja će zahtijevati drugačije rutine i proizvode, pa mislim da je za pravilnu njegu najbitnije pronaći proizvode koji odgovaraju točno našem tipu kože. Tretmani na koje redovito ili često odlazim bi bila depilacija, lash lift i brow lift, a po potrebi odem i na čišćenje lica.

Foto: Privatni album

Nekoliko brzopoteznih pitanja:

Vaš go-to parfem?

Često se mijenja, ali trenutačno Ellie Saab Girl of Now Rose Petal.

Tri domaća dizajnera čije komade uvijek imate u ormaru?

Nažalost ne posjedujem komade domaćih dizajnera, ali jako mi se sviđaju komadi Lunilou za svakodnevne outfite te rad Klisaba i Zigmana.

Što nikad ne biste odjenuli?

Teško je reći "nikad" jer ja vidim potencijal u svemu, ali nikada ne bih ponovila outfite koje sam nosila u srednjoj školi.

Koji trend volite, a koji mrzite?

Trenutačno se vraća trend uskih traperica koje baš i ne volim, a zadnji trend koji mi se svidio je bio leopard uzorak.

Tri najbolja modna strana dizajnera?

Chanel, Schiaparelli, Prada.

Foto: Privatni album

Dnevna krema kojoj se uvijek vraćate?

Olival Routeen rePLUMP silky face cream ili Kiehl's Ultra Facial Cream.

Modni komad koji svatko mora imati u ormaru?

Kvalitetan par dobrih traperica.

No make-up look ili glamour look?

Definitivno no make-up look.

Maskara ili ruž?

Maskara, jer puno češće nosim sjajila nego ruževe.

Model torbice koju biste nosili cijeli život? Jeste li je već pronašli?

To bi definitivno bila smeđa ili crna Mini Kelly sa zlatnim detaljima za koju mislim da je savršena.

Najdraži modni dodatak?

Remen ili sunčane naočale.