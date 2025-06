Sniženja su stigla: Ženstveni klasici iz & Other Stories po nižim cijenama

Ljetna sezona popusta je službeno počela – dok s nestrpljenjem čekamo da krenu sniženja u Zari i ostalim Inditexovim brendovima, H&M grupacija već je krenula s primamljivim popustima

Ljetna sezonska sniženja polako se zahuktavaju – i dok još čekamo službeni početak popusta u Zari, Massimu Duttiju i ostalim Inditexovim brendovima, H&M-ova modna grupacija već je krenula s atraktivnim sniženjima. Među brendovima koji nude odlične ljetne ulove po nižim cijenama ističe se i & Other Stories, poznat po svojoj ženstvenoj estetici, kvalitetnim materijalima i dizajnerskom dojmu uz pristupačniju cijenu.

& Other Stories osnovan je kao dio H&M grupacije s vizijom da ponudi modno osviještenim ženama kolekcije koje balansiraju između klasike i trenda, s naglaskom na kvalitetu i razrađene detalje. Brend se oslanja na svoje kreativne dizajnerske timove, što kolekcijama daje zanimljiv miks romantičnog, minimalističkog i suvremenog izričaja.

Ovog ljeta sniženje u & Other Stories donosi popuste do 50 % na brojne komade koje vrijedi imati u ormaru – od lepršavih boho haljina idealnih za dnevne šetnje i večernje izlaske, do lanenih blejzera, bluza s romantičnim detaljima i elegantnih hlača koje se lako stiliziraju za ured ili opušteniji vikend look.

Posebno se ističu i modni dodaci, u koje se isplati investirati dok su na popustu – torbe od kože i rafije klasičnog dizajna, sandale s remenčićima i elegantni nakit spadaju među bestselere koji brzo nestaju s polica.

U nastavku donosimo modne favorite s & Other Stories sezonskog sniženja koje ne želiš propustiti.

