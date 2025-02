Kako nositi široke traperice? Najbolji modeli za novu sezonu

Traper je bezvremenski materijal koji se kroz desetljeća neprestano vraća u novim oblicima, ali nikada ne izlazi iz mode. I dok su krojevi nekada bili uski, sada su široke traperice apsolutni favorit modnih zaljubljenica. Njihova popularnost ne jenjava već nekoliko sezona, a s dolaskom proljeća još ćemo ih češće viđati u street style kombinacijama. Opuštene, trendi i nevjerojatno udobne, široke traperice savršeno se uklapaju u svaki stil, od casual do elegantnog.

High street brendovi ove su sezone predstavili pregršt modela – od klasičnih plavih varijanti do sofisticiranih crnih, sivih i bijelih izdanja. Ovisno o kombinaciji, mogu izgledati ležerno, chic ili čak poslovno. Za klasičan i elegantan izgled, kombiniraj ih s bijelom košuljom koju možeš nositi opušteno uvučenu u struk ili lagano raskopčanu preko topa. Uz to dodaj balerinke ili mokasine te jednostavnu torbu kako bi postigla sofisticirani, ali nenametljiv look. Ako voliš moderne i chic kombinacije, odaberi crop top i upotpuni ga oversized blejzerom – uz štikle ili sandale na petu, ova će kombinacija biti odličan izbor za večernji izlazak.

Za dnevne outfite u kojima se želiš osjećati maksimalno udobno, široke traperice odlično se slažu s tenisicama i klasičnim pamučnim t-shirtom, a za dodatnu dozu opuštenosti možeš preko ramena prebaciti hoodie ili tanki pleteni pulover. Ako te privlači francuska elegancija, isprobaj kombinaciju s mekanim pletenim kardiganom u nježnim tonovima i loafericama, dok će dodavanje minimalističkog nakita upotpuniti cijeli styling. A kada temperature porastu, široke traperice sjajno će izgledati s jednostavnom bijelom majicom ili lanenom bluzom te sandalama s tankim remenčićima – lagana i prozračna kombinacija savršena za tople proljetne dane.

Budući da su high street brendovi ove sezone obogatili ponudu predivnim modelima u raznim bojama, od klasične plave do elegantne crne, sive i bijele, lako ćeš pronaći svoj savršeni par. U nastavku donosimo favorite iz high street trgovina koje će obilježiti proljeće 2025.!

