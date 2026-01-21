Severina plijenila poglede na premijeri u Zagrebu, stigla je s torbicom od 2800 eura

Sinoć je u Zagrebu održana svečana premijera dugoočekivanog filma "Svadba", koja je privukla brojna poznata lica iz društvenog i kulturnog života Hrvatske. Među uzvanicima, posebnu je pažnju privukla jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Severina, koja je svojim elegantnim izdanjem još jednom potvrdila status modne ikone. Njezin dolazak nije prošao nezapaženo, a osim besprijekornog stila, u prvom planu našao se i jedan luksuzni modni dodatak.

Sofisticiranost u znaku kože

Za ovu prigodu pjevačica je odabrala vrlo profinjen i moćan stajling kojim je dominirao dugačak kožni kaput. Ovaj bezvremenski komad, koji odiše elegancijom i samopouzdanjem, savršeno je naglasio njezinu figuru i pokazao se kao pun pogodak za glamurozni večernji događaj. Severina je poznata po svom istančanom modnom ukusu i sposobnosti da s lakoćom spaja klasične komade s najnovijim trendovima, a ovo izdanje bilo je još jedan dokaz njezine modne osviještenosti. Cjelokupni dojam zaokružila je decentnim, ali efektnim modnim dodacima, prepuštajući glavnu ulogu kaputu i skupocjenoj torbici koja je privukla poglede svih prisutnih.

Neva Žganec/Pixsell

Neva Žganec/Pixsell

Detalj koji čini razliku: Torbica Bottega Veneta

Ono što je posebno zapelo za oko modnim znalcima bila je njezina torbica. Riječ je o modelu Andiamo Clutch prestižnog talijanskog brenda Bottega Veneta, poznatog po minimalističkoj estetici i vrhunskoj izradi. Ovaj luksuzni modni dodatak, čija vrijednost doseže čak 2800 eura, savršeno se uklopio u cjelokupnu kombinaciju i dao joj dozu suptilnog luksuza. Brend Bottega Veneta posljednjih je godina postao sinonim za takozvani "tihi luksuz", gdje se kvaliteta i dizajn stavljaju ispred upadljivih logotipa, a Severina je odabirom upravo ovog komada pokazala da pomno prati svjetske modne struje.

Neva Žganec/Pixsell

'Svadba' je već postala kino hit

Iako je Severinin modni odabir bio u središtu pozornosti, povod okupljanja bila je premijera romantične komedije "Svadba", koja nastala u hrvatsko-srpskoj koprodukciji. Film, za koji režiju i scenarij potpisuje Igor Šeregi, donosi priču opisanu kao "balkanska anti-romantična komedija". Radnja prati uspješnog hrvatskog poduzetnika koji na svoj rođendan doznaje dvije sudbonosne vijesti: tvrtka mu je pred bankrotom, a kći, koja studira u Londonu, trudna je sa sinom utjecajnog srbijanskog ministra. Film kroz humor, satiru i emocije istražuje kompleksne teme obitelji, identiteta, odanosti i ljubavi u kontekstu modernih balkanskih odnosa. Sudeći po reakcijama publike na premijeri, film ima potencijal postati pravi regionalni hit.