Severina u Opatiji opet pokazala da je diva, zablistala u kreaciji domaćeg dizajnera

Nakon tri godine, Severina se vratila na Veliku ljetnu pozornicu te još jednom potvrdila svoj status glazbene ikone regije

Pod zvjezdanim nebom Opatije, pred tisućama oduševljenih posjetitelja i uz raskošni orkestar od čak 20 vrhunskih glazbenika, Severina se sinoć, nakon tri godine, vratila na Veliku ljetnu pozornicu te još jednom potvrdila svoj status glazbene ikone regije.

Matea Smolčić Senčar

Pomno osmišljen glazbeni vremeplov bio je sastavljen od preko 30 pjesama koje su obilježile njezinu karijeru. No naša najveća zvijezda ni ovaj put nije modno razočarala jer je na pozornici bila poput holivudske dive.

Matea Smolčić Senčar

Severina je na pozornicu ušetala u veličanstvenom kostimu Juraja Zigmana koji je bio sastavljen od ženstvenog bijelog korzeta i raskošnog crnog plašta. Uz ovaj dramatičan look dodala je mrežaste crne čarape i jednostavne crne sandale. Tijekom koncerta zamijenila ih je bijelim sandalama do gležnja. Dramatičan make up koji je istaknuo Severininu ljepotu potpisala je jedna od naših najpoznatijih vizažistica Simona Antonović.

Matea Smolčić Senčar

Matea Smolčić Senčar

Matea Smolčić Senčar

Matea Smolčić Senčar

Matea Smolčić Senčar

Matea Smolčić Senčar

Matea Smolčić Senčar

Matea Smolčić Senčar