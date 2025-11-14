Šarmantne Chanel ružičaste torbice iz nove kolekcije brenda sve su što želimo ovih blagdana

Jasno je samo jedno – u idućoj godini gledat ćemo ih posvuda

Ružičasta boja polako se uvukla u svaki kutak modnog i beauty svijeta, a vjerujemo kako će taj trend zaživjeti i u 2026. godini i to zahvaljujući Chanelovoj Cruise kolekciji za sezonu 2025/26.

Na službenoj stranici popularnog brenda navedeno je da je kolekcija inspirirana elegancijom odmora u luksuznim hotelima, a glavna svrha je slaviti užitak odijevanja.

Posebno su nas oduševila tri nova modela ružičastih torbica. Radi se o: Flap Bag, Chanel 25 i Small Hobo.

Iako nam je kultna Flap Bag torba već poznata, u novoj verziji dolazi u kombinaciji brušene kože koja savršeno spaja mekoću materijala i luksuznu izradu. Prepoznatljiv lanac je tu, a novi detalj je logo brenda koji je izvezen u ružičastoj boji. Riječ je o nježnoj, pastelno - ružičastoj nijansi koja će svaki outfit učiniti profinjenim.

Chanel

Chanel 25, mini je verzija klasičnog modela 25 u istoj nijansi i materijalu. Iako je manjeg formata, zbog mekše i nestrukturirane siluete savršena je za svakodnevno nošenje.

Chanel

Small Hobo model pak odskače svojim upečatljivim ručkama s efektom uzorka kornjačevine.

Chanel

Sve modele možete pronaći na službenim stranicama Chanela. Jasno je samo jedno – u idućoj godini gledat ćemo ih posvuda.