Moda
NA LISTI ŽELJA

Šarmantne Chanel ružičaste torbice iz nove kolekcije brenda sve su što želimo ovih blagdana

Žena.hr
14. studenoga 2025.
Šarmantne Chanel ružičaste torbice iz nove kolekcije brenda sve su što želimo ovih blagdana
Chanel
Jasno je samo jedno – u idućoj godini gledat ćemo ih posvuda

Ružičasta boja polako se uvukla u svaki kutak modnog i beauty svijeta, a vjerujemo kako će taj trend zaživjeti i u 2026. godini i to zahvaljujući Chanelovoj Cruise kolekciji za sezonu 2025/26. 

Na službenoj stranici popularnog brenda navedeno je da je kolekcija inspirirana elegancijom odmora u luksuznim hotelima, a glavna svrha je slaviti užitak odijevanja. 

Posebno su nas oduševila tri nova modela ružičastih torbica. Radi se o: Flap Bag, Chanel 25 i Small Hobo.

Iako nam je kultna Flap Bag torba već poznata, u novoj verziji dolazi u kombinaciji brušene kože koja savršeno spaja mekoću materijala i luksuznu izradu. Prepoznatljiv lanac je tu, a novi detalj je logo brenda koji je izvezen u ružičastoj boji. Riječ je o nježnoj, pastelno - ružičastoj nijansi koja će svaki outfit učiniti profinjenim. 

Šarmantne Chanel ružičaste torbice iz nove kolekcije brenda sve su što želimo ovih blagdana
Chanel

Chanel 25, mini je verzija klasičnog modela 25 u istoj nijansi i materijalu. Iako je manjeg formata, zbog mekše i nestrukturirane siluete savršena je za svakodnevno nošenje. 

Šarmantne Chanel ružičaste torbice iz nove kolekcije brenda sve su što želimo ovih blagdana
Chanel

Small Hobo model pak odskače svojim upečatljivim ručkama s efektom uzorka kornjačevine. 

Šarmantne Chanel ružičaste torbice iz nove kolekcije brenda sve su što želimo ovih blagdana
Chanel

Sve modele možete pronaći na službenim stranicama Chanela. Jasno je samo jedno – u idućoj godini gledat ćemo ih posvuda.

Pročitajte još o:
ChanelTorbeModa
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NA LISTI ŽELJA
Šarmantne Chanel ružičaste torbice iz nove kolekcije brenda sve su što želimo ovih blagdana