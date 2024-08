Najljepše salonke iz novih kolekcija koje će oduševiti žene

Kad je riječ o ženskim cipelama, salonke su jedan od onih modela koji su uvijek u modi te su savršen dodatak garderobi bez obzira na godišnje doba i aktualne trendove. Ovih dana brojni modni brendovi počeli su predstavljati svoje kolekcije za nadolazeću jesen, a uz sve trendi komade i novitete, svoje su mjesto u ponudi pronašli i klasici poput salonki.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ženstvene i s dozom elegancije, salonke su klasične cipele koje žene vole jer uz njih svaki outfit djeluje nekako više šik. Idealan su izbor za sve one trenutke kada želimo izgledati dotjerano, bilo da je riječ o važnom poslovnom sastanku ili pak večeri s prijateljima.

I ove jeseni salonke će biti IN, a novi modeli privlače pažnju zanimljivim dizajnom i bojama. Uz klasične crne modele, ove jeseni jako su trendi cipele u bordo nijansi, a to vrijedi i za salonke. Uz salonke u ovoj divnoj jesenskoj nijansi svaki će look biti zanimljiv.

Kako bismo pronašle najljepše salonke, zavirile smo u kolekcije omiljenih high street dućana i oduševile se ponudom. Izbor elegantnih cipela s visokom potpeticom uistinu je raznolik pa će svatko s lakoćom pronaći svoje savršeni par. Posebnu dobru ponudu cipela na petu ove sezone imaju Mango i Zara, ali i drugi brendovi. Osim jednobojnih modela, pronašle smo i nekoliko efektnih cipela začinjenih animal printom koje su za jesensku sezonu savršeni izbor. U nastavku donosimo naše favorite.

Mango - 49,99 €