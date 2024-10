10 drukčijih suknji iz Reserveda u kojima ćemo se osjećati sjajno

Iako vrijeme postaje sve hladnije, a zima vreba iza ugla i dalje se ne želimo odvojiti od jednog modnog komada. Riječ je o suknjama - svestranom komadu koji će svaki outfit učiniti elegantnim. Hladnoći nema mjesta, ako suknje kombiniraš s debelim grilonkama ili najlonkama.Škicnuli smo ponude high street trgovine Reserved koji ove godine donosi raznovrsnu ponudu suknji za sve ukuse i stilove.

U kolekciji možeš pronaći posve drugačije komade, ali i nezaobilazne modne klasike poput midi i pencil suknji. Od omiljenih kožnatih u raznim dužinama, do romatičnih plisiranih koje su idealne za proljetno vrijeme. A u ponudi se nalaze i mini suknje i to one sa krupnim šljokicama koje jedva čekamo odjenuti na prve blagdanske partyje. Modeli od satena i s animal printom efektno će izgledati s elegantnim salonkama ili pak s visokim čizmama na petu.

Izdvojile smo favorite iz aktualne kolekcije, a nadamo se da ćeš i ti pronaći nešto za sebe i zasjati u trendi modelima:

Leopard uzorak - 19,99 €