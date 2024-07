Ravne natikače su glavni odabir ovog ljeta, ovo su modeli koje biramo

Početak ljetne sezone na modnoj je sceni obilježio niz novih trendova, a brojni modni brendovi predstavili su svoje raskošne kolekcije za ljeto u kojima se istaknulo mnoštvo divnih noviteta koji privlače našu pažnju svojim zanimljivim dizajnom i trendi izgledom.

Uz sve te trendi komade, u ponudi brendova svoje su mjesto pronašli i i svi oni neodoljivi klasici koji su nosivi uvijek i svugdje te će se s lakoćom uklopiti u svačiji stil. Kao jedan od omiljenih ljetnih klasika i ove su sezone istaknule ravne natikače koje su vrlo praktičan dodatak ljetnoj garderobi.

Udobne, trendi i stylish, natikače s ravnim potplatom idealna su opcija za toplije dane, a brendovi su za ljeto predstavili pregršt divnih modela među kojima će svatko pronaći svoj savršeni par.

Ravne natikače vrlo su praktična obuća za svakodnevno nošenje, a istovremeno su i jako 'chic' te se mogu nositi i uz ležerne i uz formalnije kombinacije. Idealan su izbor u svakoj prilici. Ovog ljeta kolekcijama dominiraju klasični modeli, no pojavili su se i neki novi trendovi pa su tako veliki hit natikače ukrašene metalnim detaljima koje će začiniti svaki ljetni look jer djeluju izrazito elegantno.

Ravne natikače mogu se kombinirati uz doslovno sve – sjajno će izgledati uz ljetne haljine, kao i uz poslovne hlače ili bermude. Najpopularnije su one u neutralnim tonovima poput crne, smeđe i krem koje pristaju uz sve. Zavirile smo u kolekcije omiljenih high street brendova, a one najljepše modele ravnih natikača koje će pristajati uz svaki ljetni look donosimo u nastavku.

