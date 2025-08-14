Prve jesenske kombinacije: Haljine koje ćemo nositi od jutra do večeri

Povratak u grad nakon godišnjeg odmora idealno je vrijeme za osvježavanje garderobe i planiranje prvih jesenskih kombinacija, a haljine su i dalje među najboljim izborima, bilo za ured ili opuštene trenutke nakon posla

Povratak u grad nakon godišnjeg odmora donosi osjećaj novog početka – vraćanje u rutinu, planiranje jesenskih aktivnosti i priliku za osvježavanje garderobe. Dok ljetni dani idu svome kraju, u fokus dolaze prijelazne i slojevite kombinacije koje savršeno spajaju udobnost i eleganciju. Među najpraktičnijim i najženstvenijim izborima za ovaj period su haljine – idealne kako za ured, tako i za ležernije prilike nakon posla.

Ključni modeli za prijelazno razdoblje

Među najpoželjnijim modelima ove sezone ističu se košulja-haljine, traper modeli i lanene haljine, a i dalje su trendi haljine s naborima i drapiranim detaljima koje su dobar izbor i za formalnije prilike. Košulja-haljine su nepogrešiv poslovni klasik koji se lako prilagođava različitim prigodama, dok traper varijante unose ležernu notu u formalniji look i odlično funkcioniraju u slojevitim kombinacijama. Lanene haljine, iako tipično ljetne, u neutralnim tonovima i uz jesenske modne dodatke postaju idealne za toplije jesenske dane.

Kako nositi haljine u prvim jesenskim danima

Ono što haljine čini pravim modnim adutom jeseni jest njihova prilagodljivost – od jutarnjeg sastanka, preko popodnevne kave, do večernjeg izlaska. Midi krojevi ove sezone dominiraju jer su praktični i laskavi za većinu figura, a uz promjenu obuće i modnih dodataka mogu potpuno promijeniti karakter kombinacije. U rujnu ih nosimo s ravnom obućom i laganim sakoom, a kasnije dodajemo čizme, pletene šalove i kapute.

U nastavku donosimo modne favorite iz predjesenskih kolekcija – od minimalističkog Arketa, sofisticiranog Massimo Duttija do trendovskih modela iz Zare – koji će ti pomoći da povratak u grad dočekaš spremna i sa stilom.

