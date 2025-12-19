Prva zimska sniženja su tu: Omiljeni high street brendovi već nude popuste
Počela su prva zimska sniženja, a iako se tradicionalno veći popusti vežu uz razdoblje nakon blagdana, ove godine pojedini high street brendovi odlučili su s popustima krenuti ranije. Tako već sada imamo priliku osvježiti zimsku garderobu po povoljnijim cijenama, i to u trenutku kada hladni dani tek uzimaju maha, a potreba za toplim i kvalitetnim komadima postaje sve izraženija.
Među prvima su se istaknuli brendovi iz H&M grupacije, od samog H&M-a do Arketa i & Other Stories, koji su već snizili dio aktualne zimske ponude. Njima se pridružio i Reserved, poznat po nosivim komadima koji prate trendove, ali zadržavaju dozu svakodnevne praktičnosti. Popusti na odabrane artikle dosežu i do 50 posto, što ovo razdoblje čini idealnim za promišljenu kupnju i nadopunu ormara.
Rana zimska sniženja posebno su dobra prilika za ulaganje u ključne sezonske komade. Kaputi, toplo pletivo, klasične hlače i kvalitetne čizme sada se mogu pronaći po znatno pristupačnijim cijenama, a riječ je o komadima koji će se nositi cijelu sezonu, ali i godinama unaprijed. Upravo zato savjet je usmjeriti se na bezvremenske krojeve, neutralne boje i materijale koji garantiraju dugotrajnost, umjesto impulzivne kupnje trendova kratkog vijeka.
Vrijedi obratiti pozornost i na layering komade poput kardigana, dolčevita i toplih košulja, koji su neizostavni u zimskim kombinacijama, kao i na dodatke koji mogu osvježiti postojeće outfite bez velikog ulaganja. Pametna kupnja u ovoj fazi sniženja znači birati promišljeno, s fokusom na kvalitetu, udobnost i lakoću kombiniranja s onim što već imaš u ormaru.
Kako bi ti potraga bila jednostavnija, u nastavku donosimo naše favorite sa zimskih sniženja – komade koji se isplati uloviti na popustu i koji će obilježiti ovu sezonu.