Prva zimska sniženja su tu: Omiljeni high street brendovi već nude popuste

Iako zimska sniženja najčešće započinju nakon blagdana, dio high street brendova ove je godine krenuo ranije. Neki brendovi kao što su H&M, Arket i Reserved već nude popuste do 50 posto, što je idealna prilika za pametnu obnovu zimske garderobe

Počela su prva zimska sniženja, a iako se tradicionalno veći popusti vežu uz razdoblje nakon blagdana, ove godine pojedini high street brendovi odlučili su s popustima krenuti ranije. Tako već sada imamo priliku osvježiti zimsku garderobu po povoljnijim cijenama, i to u trenutku kada hladni dani tek uzimaju maha, a potreba za toplim i kvalitetnim komadima postaje sve izraženija.

Među prvima su se istaknuli brendovi iz H&M grupacije, od samog H&M-a do Arketa i & Other Stories, koji su već snizili dio aktualne zimske ponude. Njima se pridružio i Reserved, poznat po nosivim komadima koji prate trendove, ali zadržavaju dozu svakodnevne praktičnosti. Popusti na odabrane artikle dosežu i do 50 posto, što ovo razdoblje čini idealnim za promišljenu kupnju i nadopunu ormara.

Rana zimska sniženja posebno su dobra prilika za ulaganje u ključne sezonske komade. Kaputi, toplo pletivo, klasične hlače i kvalitetne čizme sada se mogu pronaći po znatno pristupačnijim cijenama, a riječ je o komadima koji će se nositi cijelu sezonu, ali i godinama unaprijed. Upravo zato savjet je usmjeriti se na bezvremenske krojeve, neutralne boje i materijale koji garantiraju dugotrajnost, umjesto impulzivne kupnje trendova kratkog vijeka.

Vrijedi obratiti pozornost i na layering komade poput kardigana, dolčevita i toplih košulja, koji su neizostavni u zimskim kombinacijama, kao i na dodatke koji mogu osvježiti postojeće outfite bez velikog ulaganja. Pametna kupnja u ovoj fazi sniženja znači birati promišljeno, s fokusom na kvalitetu, udobnost i lakoću kombiniranja s onim što već imaš u ormaru.

Kako bi ti potraga bila jednostavnija, u nastavku donosimo naše favorite sa zimskih sniženja – komade koji se isplati uloviti na popustu i koji će obilježiti ovu sezonu.

H&M, džemper - 14,99 €

H&M, sako - 22,99 €

H&M, džemper - 14,99 €

H&M, jakna - 16,99 €

H&M, kaput - 19,99 €

H&M, sako - 29,99 €

H&M, kaput - 37,99 €

Arket, kaput - 197,40 €

Arket, torba - 160,30 €

Arket, dolčevita - 69,30 €

Arket, hlače - 47,40 €

Arket, jakna - 139,30 €

& Other Stories, kardigan - 69 €

& Other Stories, kaput - 199 €

& Other Stories, pulover - 69 €

& Other Stories, čizme - 175 €

& Other Stories, kaput - 149 €

& Other Stories, čizmice - 119 €

Reserved, jakna - 39,99 €

Reserved, traperice - 19,99 €

Reserved, kaput - 59,99 €