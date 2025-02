Prozirne cipele vizualno izdužuju nogu, a često izazivaju podijeljena mišljenja

Trend nošenja prozirnih cipela na petu redovito se vraća na modnu scenu, a često su predmet rasprave. Dok ih neke dame obožavaju, druge se u njima ne osjećaju najugodnije te ih izbjegavaju. Ovaj jedinstveni model salonki lako se usklađuje s različitim odjevnim kombinacijama. Osim toga, optički produžuje noge, što doprinosi elegantnom i sofisticiranom izgledu. Njihova popularnost raste u toplijim mjesecima, kada dolaze do izražaja u kombinaciji s laganijim tkaninama i minimalističkim stilom. Prve suvremene prozirne cipele dizajnirao je Salvatore Ferragamo 1947. godine, prema tvrdnjama autorice Linde O'Keeffe u njenoj knjizi Shoes: A Celebration of Pumps, Sandals, Slippers & More, gdje ih opisuje kao "nevidljive cipele".

Često se izrađuju od sintetičkih materijala poput plastike i vinila, stoga budi oprezna pri odabiru modela u kojima ti se stopalo neće znojiti. Obrati pažnju na udobnost i odaberi modele koji omogućuju bolju cirkulaciju zraka. Ove cipele možeš pronaći u kolekcijama prestižnih dizajnerskih brendova, ali i u ponudi pristupačnijih high street trgovina. Sjajna vijest već sad high street trgovine nude bogat izbor sandala i cipela od vinila, a mi smo izdvojile neke od najatraktivnijih modela koji će zasigurno biti istaknuti detalj svakog proljetnog outfita.

Odlično se slažu s elegantnim haljinama za večernje izlaske, ležernim trapericama za dnevne kombinacije ili laganim ljetnim haljinama. Također, mogu biti upečatljiv detalj u minimalističkim outfitima ili dodatak formalnim odjevnim kombinacijama, poput poslovnih odijela.

U nastavku pogledaj najatraktivnije modele.

