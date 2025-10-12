Pronašli smo cool traperice koje će začiniti svaki jesenski look

Jesen 2025. u znaku je cool traperica koje spajaju udobnost i trend. Posebno se ističu široki, barrel modeli te neobične varijante u smeđim, kaki i ispranim nijansama

Traperice su bezvremenski klasik koji nikada ne izlazi iz mode, a svaka sezona donosi nove trendi modele, boje i krojeve. Jesen 2025. vraća nam udobnost i ležernost, ali i naglašava statement modele koji se lako uklapaju u dnevne, poslovne ili večernje kombinacije. Bilo da voliš klasiku ili trendovske krojeve, i ove jeseni traperice su ključni komad svake garderobe.

Među najtrendi modelima za ovu sezonu ističu se barrel jeans krojevi te trapez modeli koji svojim zanimljivim siluetama donose dašak modernosti svakom looku. Tu su i široke, opuštene traperice koje osiguravaju udobnost i cool izgled, dok su high-waist krojevi i dalje must-have za laskavu siluetu. Ove jeseni posebnu pažnju privlače i neobični modeli – traperice s naglašenim džepovima, od tamnog trapera, u smeđim i kaki nijansama te one u efektno ispranom ili bačvastom izdanju.

Njihova svestranost omogućuje ti da ih nosiš na bezbroj načina – uz jednostavne bijele majice i tenisice za dnevne kombinacije, s košuljom i blejzerom za posao, ili pak uz elegantne cipele i top za večernji izlazak. Kombinacije su beskrajne, a traperice su uvijek dobra baza za kreiranje efektnih jesenskih lookova.

Ako si u potrazi za novim trapericama za jesenske dane, u nastavku smo izdvojili neke od naših favorita iz aktualne ponude – modele koji će začiniti svaki jesenski look i unijeti svježinu u tvoju garderobu.

