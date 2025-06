Pronašli smo 15 mini haljina za sunčane kombinacije

Ako si u potrazi za ljetnim svestranim i šarmantnim kratkim haljinama, zaviri u našu listu najboljih odabira iz popularnih high street trgovina

Dolaskom proljeća i ljeta mnogi se radije odlučuju za midi haljine – praktične, decentne i jednostavne za nošenje kada zapuše iznenadni povjetarac. No, mini haljine, iako često zanemarene, imaju svoj neodoljiv šarm. Kratke haljine odišu mladenačkom energijom i samopouzdanjem, a jednako ih obožavaju trendseterice i one koje preferiraju klasični stil.

Mini dužine traže određenu dozu hrabrosti, pogotovo kad se nose na gole noge. No, i uz prozirne najlonke ili cool visoke čarape, mini haljine ostavljaju snažan dojam.

Elegantni krojevi za koktel zabave i efektni modeli idealni su za večernje događaje, jednako kao i za ležerne kombinacije. Inspiraciju možemo pronaći u uličnoj modi slavnih – mnoge od njih svoje mini haljine kombiniraju s “dad” tenisicama i sportskim čarapama za nonšalantni chic.

Za dan haljinu kombiniraj s oversized košuljom i bijelim tenisicama ili mokasinkama, a u za večernja događanja nosi je uz elegantne sandale na petu, bogat nakit i crveni ruž za dodatan efekt.

Ako si u potrazi za ljetnim svestranim i šarmantnim kratkim haljinama, zaviri u našu listu najboljih odabira iz popularnih high street trgovina.

Zara - 17,99 €

Zara

Zara - 29,95 €

Zara

Zara - 35,95 €

Zara

Mohito - 22,99 €

Mohito

Mohito - 39,99 €

Mohito

Mohito - 34,99 €

Mohito

H&M - 39,99 €

H&m

H&M - 29,99 €

H&m

H&M - 26,99 €

H&m

Sinsay - 19,99 €

Sinsay

Sinsay - 14,99 €

Sinsay

Sinsay - 9,99 €

Sinsay

Reserved - 32,99 €

Reserved

Reserved - 35,99 €

Reserved

Reserved - 35,99 €