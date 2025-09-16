Moda
Poput šećerne vune: Haljina Lalise Manoban s Emmyja o kojoj se ne prestaje pričati

16. rujna 2025.
Poput šećerne vune: Haljina Lalise Manoban s Emmyja o kojoj se ne prestaje pričati
Od trenutka kada se pojavila na crvenom tepihu, bilo je jasno da će upravo ona biti jedna od najzapaženijih zvijezda večeri

Na glamuroznom crvenom tepihu 77. dodjele Primetime Emmy nagrada u Los Angelesu, pažnju fotografa i publike jednako je privukla Lalisa Manoban, globalno poznata kao Lisa iz megapopularnog K-pop sastava Blackpink.

Od trenutka kada se pojavila, bilo je jasno da će upravo ona biti jedna od najzapaženijih zvijezda večeri. Lisa, koja je nedavno zakoračila i u svijet glume debitirajući u seriji The White Lotus, za ovu prigodu odabrala je look vrijedan filmske bajke.

Zasjala je u spektakularnoj haljini kuće Lever Couture, izrađenoj od slojeva prozračne tkanine i vrpci koje su podsjećale na eterične oblake šećerne vune. Krojem spuštenih ramena, naglašenim linijama bokova i asimetričnim donjim dijelom koji se pretvarao u raskošni šlep, kreacija je odavala dramatičnost i ženstvenost u isto vrijeme.

Savršeno usklađene Christian Louboutin salonke u boji Vintage Rose dale su dodatnu dozu elegancije, dok je upečatljiva Bulgari ogrlica zaokružila cijeli dojam i podigla kombinaciju na razinu pravog modnog spektakla.

