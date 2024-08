Plisirane suknje su klasik – pronašli smo trendi modele za različite prigode

Svake sezone na modnu scenu dolaze neki novi trendovi i it komadi, no u našim ormarima uvijek postoji mjesto rezervirane za sve one kultne modne klasike koji nikad ne izlaze iz mode. Jedan od takvih bezvremenskih komada je i plisirana suknja.

Uvijek profinjena i chic, plisirana suknja idealan je dodatak garderobi u svako godišnje doba, a i ovog se ljeta može pronaći u kolekcijama mnogih brendova. Osim u ljetnim kombinacijama, rado ćemo je nositi i u nadolazećim jesenskim danima.

Prednost plisirane suknje svakako je to što je uvijek u modi, a uz nju svaki outfit djeluje malo ženstvenije. Fantastično će izgledati uz ženstvenu bluzu, ali i uz običnu T-shirt majicu – idealan je izbor u svakoj prilici. Uz klasične modele midi dužine, čini se da će u narednoj sezoni jako popularne biti i mini plisirane suknje, a takvi se modeli već mogu pronaći u ponudi nekih brendova.

Kombinacije s plisiranom suknjom mogu izgledati jako profinjeno, ali i opušteno. Baš radi toga, zavirili smo u aktualne kolekcije omiljenih high street brendova i pronašli različite modele za sve prigode. Naše favorite donosimo u nastavku.

