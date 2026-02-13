Pet modela haljina iz 90-ih koji se vraćaju u modu ove godine

Minimalističke siluete, tanke naramenice i jednostavni krojevi ponovno dolaze u fokus, inspirirani stilom modnih ikona 90-ih. Slip haljina, babydoll modeli i uske column haljine vraćaju se u suvremenim interpretacijama i postaju ključni komadi sezone proljeće/ljeto 2026. godine

Nakon godina dominacije Y2K estetike i povratka mode s početka 2000-ih, modna scena u 2026. sve se snažnije okreće jednom drugom nostalgičnom razdoblju – devedesetima. Desetljeće koje je obilježila kombinacija minimalizma, grungea i suptilne ženstvenosti ponovno postaje ključna inspiracija dizajnera, stilistica i modnih ikona. Na modnim pistama i ulicama modnih metropola sve se češće pojavljuju modeli haljina koji su obilježili stil Kate Moss, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow i Carolyn Bessette-Kennedy. U fokusu su jednostavne siluete, tanke naramenice i tkanine koje prate liniju tijela bez suvišnih detalja.

U sezoni proljeće/ljeto 2026. haljine inspirirane devedesetima vraćaju se u moderniziranom obliku, ali zadržavaju svoju osnovnu filozofiju jednostavnosti i profinjenosti. Među njima se posebno ističe pet modela koji će obilježiti nadolazeću sezonu.

Slip haljina

Slip haljina, simbol devedesetih, ponovno zauzima važno mjesto u proljetnim i ljetnim kolekcijama. Ovaj model, koji briše granicu između donjeg rublja i dnevne mode, vraća se u svojoj klasičnoj, minimalističkoj verziji. Na revijama za sezonu proljeće/ljeto 2026. viđena je u prozirnim crnim varijantama, ali i u nježnim neutralnim tonovima. Slip haljina nosi se jednako uz robusne čizme za grungerski dojam kao i uz elegantne sandale za večernje prilike, potvrđujući svoju svestranost i bezvremenski karakter.

Babydoll haljina

Babydoll haljina također doživljava novi val popularnosti. Iako je poznata po svojoj romantičnoj i pomalo djevojačkoj silueti, današnje verzije odišu modernijom notom zahvaljujući jednostavnijim linijama i profinjenim materijalima. Inspiracija se pronalazi u stilu Courtney Love, ali i u suvremenim interpretacijama koje nose poznate dame poput Daisy Edgar-Jones i Kaije Gerber. Ovaj model donosi dozu ležerne ženstvenosti i savršeno se uklapa u proljetne kombinacije s ravnim cipelama ili tenisicama.

Haljina s tankim naramenicama

Haljina s tankim naramenicama, poznata i kao spaghetti strap model, jedan je od bezvremenskih klasika koji se svake sezone iznova potvrđuje. U devedesetima ju je proslavila Kate Moss, a 2026. ponovno postaje nezaobilazan komad proljetne garderobe. Njezina jednostavna silueta omogućuje različite stilističke interpretacije, od sportskih i dnevnih kombinacija do večernjih izdanja s naglaskom na eleganciju. Upravo ta prilagodljivost čini je idealnim izborom za prijelaz iz dana u noć.

Haljina od baršuna

Baršunasta haljina, nekoć zaštitni znak alternativne i indie estetike, ponovno osvaja modnu scenu. Mekana tekstura i duboki tonovi boja vraćaju glamur s dozom nostalgije. Ovaj model može se interpretirati na različite načine, od uskih i kratkih silueta do dugih, elegantnih varijanti koje podsjećaju na stil crvenog tepiha iz devedesetih. Baršun se pokazuje kao idealan izbor za večernje prilike, ali i za dnevne outfite s dozom dramatičnosti.

Column haljina

Column haljina, odnosno duga i uska haljina koja prati liniju tijela, bila je nezaobilazan komad crvenog tepiha tog desetljeća. Jennifer Aniston gotovo je cijele devedesete gradila svoj prepoznatljivi stil upravo na ovom kroju. U 2026. ovaj se model vraća kao sinonim sofisticiranosti i jednostavne elegancije. Bez suvišnih ukrasa, s naglaskom na kroj i materijal, column haljina ponovno postaje izbor za posebne prilike, ali i za moderne minimalističke kombinacije.

Povratak haljina iz devedesetih potvrđuje da se moda neprestano vrti u krug i crpi inspiraciju iz prošlosti. U sezoni pred nama ovi modeli dolaze osvježeni suvremenim detaljima, ali zadržavaju duh razdoblja koje je obilježilo jednu od najutjecajnijih modnih era.