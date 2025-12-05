403 Forbidden

BEZVREMENSKI STIL

Pastelne boje, točkice i valovi u kosi: Ove trendove 50-ih obožavamo i danas

Žena.hr
5. prosinca 2025.
Pastelne boje, točkice i valovi u kosi: Ove trendove 50-ih obožavamo i danas
RTL
Značajka 50-ih godina bio je prvenstveno njegovan i klasičan izgled, elegancija, ali i funkcionalnost - a neki trendovi zaživjeli su i danas

Moda je oduvijek bila izraz identiteta i odraz načina na koji su ljudi promatrali svijet. Svako desetljeće nosi prepoznatljive stilske karakteristike razdoblja, a mnoge od njih ukomponirane su i u današnji izričaj, postavši svevremenske.

Vintage i pin-up moda pojavljuje se tako u streetstyleu i na glazbenim festivalima, u kolekcijama dizajnera i među ljubiteljima retro estetike. Pastelne boje, točkice, midi suknje i karirani uzorci, valovi i marame u kosi, baš kao i porculanski ten, neprestano se vraćaju kao trendovi koje pokušavaju kopirati najpoznatije modne blogerice i influencerice.

Pastelne boje, točkice i valovi u kosi: Ove trendove 50-ih obožavamo i danas
RTL

No upravo su ovi navedeni elementi obilježili modne 50-e godine prošloga stoljeća!

Makeup i frizura - pedantno i skladno

Što se makeupa tiče, glavnu ulogu imali su besprijekoran, ujednačen, porculanski ten, mat puder te jagodice naglašene ruzičastim i breskvastim tonovima rumenila. Sjenila su bila svijetla i pastelna, a ruževi precizno naneseni u boji trešnje ili nijansama narančaste. Obrve su guste, ali pažljivo oblikovane. Žene višeg društvenog statusa često su nosile eyeliner mačkastog oblika koji elegantno naglašava oči.

Pastelne boje, točkice i valovi u kosi: Ove trendove 50-ih obožavamo i danas
RTL

Frizure 50-ih su bile poput malih umjetničkih djela, ženstvene, uređene i stilizirane te se na njih trošilo dosta vremena. Često su se radile s puno raščešljanih kovrča ili velikih valova, ili su, pak, bile jednostavnije i praktične, ovisno o društvenom statusu, ali uvijek pažljivo stilizirane. Na kraju su se dodavali i eventualni ukrasi poput traka za kosu.

Pastelne boje, točkice i valovi u kosi: Ove trendove 50-ih obožavamo i danas
RTL

Također, frizura je bila jedan od znakova društvenog statusa. Srednja i viša klasa nosila je oblikovane frizure koje su se postizale korištenjem uvijača, viklera ili sušila, bile su postojane, uredne i održavane, dok su djevojke i žene iz radničke klase nosile praktične i jednostavne frizure koje su većinom radile same. 

Pastelne boje, točkice i valovi u kosi: Ove trendove 50-ih obožavamo i danas
RTL

Naglasak na ženske obline

Žensku modu utjelovila je silueta pješčanog sata, stil koji je naglašavao struk i obline. Od odjevnih komada koji su doživjeli svoj boom, tu su široke, kružne „swing“ haljine i uske pencil suknje, bluze i kaputi a-kroja, dok su od uzoraka prednjačile točkice i cvjetni uzorci.

Pastelne boje, točkice i valovi u kosi: Ove trendove 50-ih obožavamo i danas
RTL

Što se modnih dodataka tiče, ističu se biseri, rukavice, strukturirane torbice, šalovi i trake za kosu.

Kad je riječ o ruralnim područjima i nižim slojevima društva, odjeća je morala biti i vrlo funkcionalna - nešto što može izdržati kišu, vjetar, radne dane i svakodnevna putovanja. Prirodni materijali poput vune, platna i kože dominirali su garderobama, a detalji ručnog veza nosili su priče o obitelji, kraju i običajima.

Pastelne boje, točkice i valovi u kosi: Ove trendove 50-ih obožavamo i danas
RTL

Moda 50-ih godina prošlog stoljeća sjajno je prikazana u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', čija se radnja odvija baš u tom desetljeću. Dok s jedne strane ženske pripadnice imućne obitelji Vukas čitaju modne časopise iz Ženeve, naručuju materijale iz inozemstva za svoje savršeno sašivene haljine po mjeri, na vrat stavljaju bisere, a u kosu viklere, skromne sestre Runje svakoga dana odijevaju pregače te jednostavne platnene haljine kako bi bile spremne za još jedan dan prepun obaveza u polju i na svome imanju.

Pastelne boje, točkice i valovi u kosi: Ove trendove 50-ih obožavamo i danas
RTL

Kako izgleda modni presjek 50-ih godina iz prve ruke i koji bi to odjevni komadi i detalji funkcionirali i danas, možete provjeriti od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u u 'Divljim pčelama'.

BEZVREMENSKI STIL
Pastelne boje, točkice i valovi u kosi: Ove trendove 50-ih obožavamo i danas