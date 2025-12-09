Srebro, zlato, perlice, šljokice - torbice koje će uljepšati svaku party kombinaciju

Blagdanska sezona zabava već je tu, a uz šljokičaste komade i elegantne party cipele, ne smijemo zaboraviti na još jedan ključan dodatak – torbicu

Party torbice savršen su detalj za svaki outfit i odmah podižu svaku kombinaciju, a mi smo izdvojile svoje favorite.

Blagdanska sezona zabava već je tu, a uz šljokičaste komade i elegantne party cipele, ne smijemo zaboraviti na još jedan ključan dodatak – torbicu. No, ne bilo koju torbicu – ona mora biti u duhu blagdana, pa zato u ovom periodu godine najviše uživamo u takvim torbicama.

Ove torbice preplavile su high street trgovine, gdje svatko može pronaći nešto za sebe. U nastavku smo izdvojile nekoliko party torbica koje će tvoj outfit odmah podići na viši nivo i savršeno se uklopiti u svaku kombinaciju, ne samo za novogodišnji party, već i za cijelu zimu!

Mohito, torbica sa šljokicama - 27,99 €

Reserved, torbica s ružom - 25,99 €

Zara, clutch torbica - 69,95 €

Zara, pismo torbica - 35,95 €

H&M, crna torbica - 39,99 €

Pull&Bear, baršunasta torbica - 29,99 €

Mohito, crna torbica - 35,99 €

Mohito, srce torbica s lancem - 27,99 €

Mohito, ručna torbica s lancem - 29,99 €

Mohito, torbica sa šljokicama - 27,99 €

Zara, clutch torbica - 59,95 €

Mohito, torbica s lancem - 24,99 €

H&M, mala torbica - 39,99 €

Zara, zlatna torbica - 45,95 €

Mango, torbica s kristalima - 59,99 €

Pull&Bear, torbica s kristalima - 35,99 €