Pamela Anderson nastavlja svoju misiju bez šminke: Pokazala prirodnu ljepotu na Tjednu mode

Američka glumica Pamela Anderson odrekla se svog prepoznatljivog izgleda Playboyeve pin-up djevojke još 2023. godine i od tada se uglavnom pojavljuje u javnosti bez teške šminke, promovirajući prirodan izgled

Pamela Anderson nastavila je svoj pohod na crvene tepihe bez šminke, pokazavši svoju prirodnu ljepotu na reviji Tory Burch tijekom Tjedna mode u New Yorku. Zvijezda "Spasilačke službe" predvodila je glamurozne uzvanike na predstavljanju kolekcije za jesen/zimu 2026., koje se održalo u srijedu u poznatoj aukcijskoj kući Sotheby's Breuer.

Jednostavna elegancija na modnoj pisti života

Danas 58-godišnja Pamela odrekla se svog prepoznatljivog izgleda Playboyeve pin-up djevojke još 2023. godine i od tada se uglavnom pojavljuje u javnosti bez teške šminke, promovirajući prirodan izgled. Stigavši na modnu reviju, odala je počast dizajnerici noseći jednu od njezinih crnih kožnih torbi. Nosila je sivi džemper na kopčanje utaknut u plisiranu suknju prljavo bijele boje, a izgled je zaokružila ravnim cipelama s crnim i zlatnim kopčama te dugačkim bež kaputom prebačenim preko ramena. Njezini svijetloplavi uvojci bili su stilizirani u opuštene valove kako bi uokvirili njezin blistav ten, dok se ponovno odlučila za izgled bez imalo šminke.

Profimedia

Profimedia

Pronalazak nove vrste slobode

U ranijem razgovoru za časopis People, Pamela je otkrila kako se "ne protivi šminki", ali je priznala da ju je "u prošlosti koristila kao zaštitu". Sada, kada je prigrlila svoju prirodnu ljepotu, glumica kaže da je pronašla "novu vrstu slobode". "Ne razmišljam o tome kako izgledam. Stvaram lik i na neki sam način u tranziciji", objasnila je. "Ponekad se uhvatim u ogledalu i pomislim: 'O, Bože, tko je to?' Ali nije li to baš zabavno? Jednostavno je sjajno."

Dodala je kako sada ljepotu pronalazi "u zanimljivim, starijim licima" i osjeća da je otkrila tajnu. "Osjećam se kao da sam otkrila kod. Izgledam kao na svojim Instagram fotografijama!", zaključila je.

Profimedia

Od ikone devedesetih do uspješne glumice i poduzetnice

Zvijezda je prestala nositi tešku šminku 2023. godine, otprilike u isto vrijeme kada je lansirala svoju liniju za njegu kože Sonsie, čija je suvlasnica postala 2024. godine. Promovirajući svoju kuharicu "I Love You: Recipes from the Heart", osvrnula se na javnu sliku koju je imala devedesetih.

"Ljudi imaju tu neku napuhanu sliku o meni, od Playboya preko Spasilačke službe do mojih rock 'n' roll muževa", rekla je. "Iako sam ja priređivala sve te večere i kuhala za obitelj i djecu, to nije bilo ono što se vidjelo u javnosti. No, s druge strane, i sama sam igrala ulogu koja je stvorena oko mene. Drago mi je što sam sve to prošla, ali zaista sam sretna tu gdje sam sada."

Profimedia

Osim promjene izgleda, Pamela je oživjela i svoju glumačku karijeru. Dobila je pohvale kritičara za svoju dramsku ulogu u filmu "The Last Showgirl" iz 2024. godine, a zatim je postigla i komercijalni uspjeh uz Liama Neesona u remakeu filma "Goli pištolj". Trenutno snima film "Love Is Not the Answer" redatelja Michaela Cere, u kojem glumi uz Jamieja Dornana i Stevea Coogana, dokazujući da njezina transformacija obuhvaća puno više od samog izgleda.