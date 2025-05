Pamela Anderson na Met Gali s novom bob frizurom otkrila kako se ne boji velikih promjena

Kada Pamela Anderson odluči nešto učiniti, ona to ne radi napola. Sjetimo se, na primjer, kada je potpuno izbjegla šminku i počela se pojavljivati na crvenim tepisima i premijerama samo s kremom za lice i ničim više? Nije samo smanjila upotrebu maskare, nego je sve to potpuno odbacila – i to brzo. Njezina posljednja promjena stila? Iako je oduvijek bila poznata po svojoj dugoj plavoj kosi sada se odlučila za radikalnu promjenu, osvježila je tepih Met Gale 2025. s novim bobom, s oštrim mikro šiškama i lepršavim krajevima.

Foto: Profimedia

Iako je Anderson već nosila bob frizuru, ovo je zasigurno njezin najkraći rez do sada, nadmašivši zakrivljeni midi-bob koji je nosila 2015. godine. Za svoj nogi izgled, Anderson je odabrala srebrnu haljinu s potpisom Tory Burch i Pandora nakit, uključujući cvjetni ear cuff, te nježnu šminku na obrazima i usnama.