Veliko sniženje: Ova pletena haljina u Mango Outletu košta samo 17 eura, prije je bila 150

Sniženja su savršena prilika da popuniš ormar s komadima koje si dugo željela, a posebno je važno pogledati što se nudi na popustima koja idu do 80 posto

Sniženja su uvijek dobra vijest, a kad popusti idu i do 80 posto, teško je ostati ravnodušan. Mango Outlet trenutno nudi odličnu priliku da obnoviš garderobu i pritom ostaneš unutar budžeta. Bilo da tražiš nešto za svaki dan ili komade za posebne prilike, ovdje možeš pronaći modne favorite po znatno nižim cijenama.

Ponuda je stvarno raznolika: od elegantnih haljina, trendi jakni i modernih hlača, do udobnih majica i obuće koja se lako uklapa u različite stilove. Upravo ovakva sniženja idealna su prilika da osvježiš ormar i uložiš u kvalitetne komade koji ćeš nositi više sezona.

Mango, pletena haljina - 13,99 €

Mango, tanka majica s okruglim ovratnikom - 6,99 €

Mango, satenska košulja s mašnom - 19,99 €

Mango, slim traperice - 10,99 €

Mango, nabrana traper jakna - 22,99 €

Mango, pamučna vesta - 10,99 €

Mango, ovalna torba - 15,99 €

Mango, asimetrična mrežasta haljina - 17,99 €

Mango, sako od lana - 19,99 €

Mango, hlače širokih nogavica - 15,99 €

Mango, hlače širokih nogavica - 9,99 €

Mango, suknja od umjetne kože - 17,99 €

Mango, pletena midi haljina - 8,99 €

Mango, pletena haljina - 16,99 €

Mango, pletena midi haljina - 8,99 €

Mango, tvid jakna - 24,99 €

Mango, bluza s cvjetnim uzorkom - 21,99 €

Mango, traperice visokog struka - 9,99 €

Mango, pamučni midi kaput - 39,99 €