Olja Vori u elegantnom crvenom izdanju i hit torbom od brušene kože

Olja Vori poznata je po ekscentričnom i originalnom stilu

Zadnja subota u rujnu ponovno je na špicu izmamila modno osviještene Zagrepčanke i Zagrepčane koji su iz svojih ormara izvukli najbolje modne kombinacije.

Ovoga puta, pažnju je ukrala kraljica špice Olja Vori koja je inače poznata po svom ekscentričnom i originalnom stilu. Izabrala je elegantnu monokromatsku kombinaciju.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Crvena bluza od satena s mašnom te široke hlače visokog struka u istoj nijansi stvorile su profinjen i glamurozan outfit. Preko bluze Olja je prebacila bež baloner s plisiranim detaljima, a jednobojan outfit je upotpunila smeđim detaljima poput torbice brenda Twinset i salonki od brušene kože koje su podigle kombinaciju na višu razinu.

Hit torba sa zlatnim lancem našla se na wish listama mnogih trendseterica, a može se pronaći po cijeni od 399 eura na web stranicama talijanskog brenda.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Zlatne naušnice u obliku srca, narukvice te sunčane naočale zanimljivih okvira upotpunili su ovaj besprijekoran styling.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

