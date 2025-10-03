Odvažno i sa stavom: Žena u crvenoj kožnoj jakni izdominirala zagrebačkom špicom

Elegantna plavuša prošle subote nosila je ležernu kombinaciju - traperice s kožnom jaknom i oduševila nas izborom boja i modela

Što je potrebno za dobar stil? Nekoliko dobrih komada, ali i pravi stav. Uvijek nas najviše oduševe ljudi koji znaju nositi odjeću. Damu koja savršeno i sa stavom nosi obične komade pronašli smo na zagrebačkoj špici. Lijepa plavuša prošle subote nosila je ležernu kombinaciju - traperice s kožnom jaknom.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Njezina kožna jakna pravi je statement komad u crvenoj boji i podsjeća nas na modele iz 80-ih godina prošlog stoljeća, naglašena ramena i sužena prema struku. Uz ovu vrlo "snažnu" jaknu odabrala je jednostavne komade koji joj savršeno pristaju. Plave traperice koje su istaknule vitke noge, crnu basic majicu i bijele elegantne cipele. Crvena torbica i bijela ogrlica samo su naglasili ovaj fantastičan outfit i stav. Iako ju ne poznajemo, vidimo da se ova dama voli igrati s modnim trendovima te ih nositi na svoj način. Njezine sunčane naočale odišu estetikom devedesetih i samo dodatno naglašavaju odličnu modnu igru.