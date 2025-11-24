Od ureda do ležernih kombinacija: Najljepše zimske jakne koje podižu svaki look

Ove sezone ponuda jakni je bogatija nego ikad, a trendovi su raznoliki i prilagođeni svakom stilu. Od udobnih prošivenih i puffer jakni, preko mekanih teddy modela i kratkih bundica, pa sve do elegantnih vunenih krojeva i efektnijih jakni sa šalom – zima 2025. donosi niz modela koji spajaju funkcionalnost i estetiku

Hladniji dani ponovno su nas podsjetili kako je kvalitetna i topla jakna ključan komad garderobe tijekom zime. Bilo da se radi o odlasku na posao ili svakodnevnim obavezama, upravo je jakna ona koja određuje ton cijelog outfita i čini razliku između običnog i chic izgleda. Ovosezonski modeli nude savršenu ravnotežu između funkcionalnosti i estetike, potvrđujući da praktičnost i stil mogu savršeno koegzistirati.

Za svaki dan posebno su privlačne udobne prošivene i puffer jakne koje pružaju iznimnu toplinu, a pritom djeluju moderno i opušteno. Ovi se modeli lako uklapaju u dnevne kombinacije, bilo uz traperice i tenisice ili uz toplije zimske čizme. Istovremeno, sve veću popularnost uživaju i mekane teddy jakne te bunde od umjetnog krzna. One unose dozu razigranosti i teksture u zimske outfite, a idealne su za one trenutke kada želiš izgledati dotjerano bez gubitka na udobnosti.

Za poslovne i elegantnije kombinacije ove se sezone ističu klasični vuneni modeli koji odišu profinjenošću. Njihovi ženstveni krojevi i neutralne palete boja savršeno odgovaraju poslovnom okruženju i lako se kombiniraju s finijim pletivom ili suknjama. Osim njih, veliki trend su i jakne s ugrađenim šalom koje stvaraju efektan i skladan zimski look.

Ovosezonska raznolikost dokazuje da su trendovi prilagođeni svim ukusima – od sportskog i casual izgleda do minimalističkog i elegantnog. Upravo zato, bez obzira na tvoj stil, lako ćeš pronaći model koji će se uklopiti u tvoju zimsku garderobu i učiniti odijevanje u hladnijim danima ugodnijim i inspirativnijim.

Na kraju donosimo i high street favorite koji se ove zime ističu kao najpoželjniji modeli za svaki dan i posao.

Massimo Dutti - 149 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 189 €

Massimo Dutti - 399 €

Massimo Dutti - 189 €

Massimo Dutti - 189 €

Arket - 199 €

Arkret - 249 €

Arket - 199 €

Arkret - 229 €

Arkret - 249 €

Mango - 79,99 €

Reserved - 89,99 €

Reserved - 89,99 €

Reserved - 79,99 €

Reserved - 159,99 €

Reserved - 79,99 €

Zara - 59,95 €

Zara - 79,95 €