Od trapera do prsluka: Najljepši kompleti za povratak u ured

Jesenska sezona donosi više od promjene vremena – donosi priliku da svoj uredski look osvježimo i učinimo sofisticiranim, udobnim i modernim. Povratak u rutinu savršena je prilika za stiliziranje kompletnih outfita koji kombiniraju eleganciju i praktičnost, a opet prate najnovije trendove.

Ove jeseni u centru pažnje su kompletni setovi – od klasičnih odijela do casual chic kombinacija koje savršeno funkcioniraju u uredskom okruženju. Prsluci u paru s poslovnim hlačama, elegantni kardigani preko laganih bluzica, ali i total look u traperu i dalje su hit koji inspirira i velike brendove poput Max Mare, Ninu Ricci, pa sve do high street favorita poput Zare, H&M-a i Reserveda.

Neutralne boje, zemljani tonovi i bež nijanse ove sezone dominiraju uredskim kombinacijama, dok statement detalji poput prsluka, oversized sakoa ili širokih hlača dodaju dozu chic stila bez odricanja od udobnosti. Komplet od prsluka i hlača od mekanog materijala ili lepršave košulje s plisiranim hlačama idealan je izbor za dane kada želiš izgledati profesionalno, a ipak moderno i opušteno.

Za one koji vole casual eleganciju, traper kompleti ili kombinacije košulja i sofisticiranih hlača predstavljaju savršenu ravnotežu između dnevne udobnosti i poslovnog stila. Monokromatski look, bilo u toplim bež tonovima ili jesenskim zemljanim nijansama, omogućava jednostavno slaganje dodataka i obuće, čineći outfit spremnim za svaku situaciju – od sastanka do kave s kolegicama.

Upravo su ovakvi kompletni setovi esencijalni za svaku jesensku garderobu: chic, praktični i uvijek u trendu. Povratak u ured može biti chic – dovoljno je odabrati savršeni komplet koji odgovara tvojoj osobnosti i sezonskim trendovima, a istovremeno ostavlja dojam profesionalnosti i elegancije.

Reserved, sako - 59,99 € i hlače - 35,99 €

Reserved, prsluk - 29,99 € i hlače - 32,99 €

Reserved, bluza - 17,99 € i hlače - 32,99 €

Zara, sako - 55,95 € i hlače - 35,95 €

Zara, prsluk - 45,95 € i hlače - 35,95 €

Zara, sako - 45,95 € i hlače - 35,95 €

Zara, sako - 39,95 € i hlače - 29,95 €

Zara, sako - 39,95 € i hlače - 29,95 €

Zara, jakna - 49,95 € i hlače - 35,95 €

Zara, košulja - 29,95 € i hlače - 27,95 €

H&M, top - 19,99 € i hlače - 24,99 €

H&M, prsluk - 29,99 € i traperice - 42,99 €