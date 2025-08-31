Je li ovo najpoželjniji komad? Brušena koža prisutna je u svim kolekcijama
Brušena koža ove jeseni ponovno je na vrhu trendova – komadi od ovog luksuznog, a istovremeno nosivog materijala zavladali su kolekcijama za jesen 2025. Viđamo je posvuda: od modnih dodataka poput torbi i cipela, pa sve do jakni, košulja i hlača od antilopa koje donose poseban šarm svakoj kombinaciji.
Osim prave brušene kože, high street kolekcije nude i brojne modele od umjetne brušene kože, što je odlična opcija za one koji žele trendovski izgled po pristupačnijoj cijeni. Kada su u pitanju boje, dominira neodoljiva smeđa, no tu su i bezvremenske bež i kaki nijanse, kao i odvažna bordo koja unosi dašak dramatike u styling. Ovi komadi sjajno se nose u ležernim outfitima uz traperice i pletivo, mogu se kombinirati s romantičnim haljinama za kontrast ili pak stilizirati u monokromatskim kombinacijama za elegantan dojam.
Brušena koža se s razlogom smatra dobrom investicijom – riječ je o materijalu koji nikada ne izlazi iz mode i koji svakoj kombinaciji daje dozu sofisticiranosti. Bez obzira odabereš li klasičnu jaknu, elegantne hlače ili pak torbu u neutralnoj nijansi, takvi će komadi trajati godinama i lako se uklapati u različite stilove i prilike. Upravo zato brušena koža nije samo sezonski trend, već i pametna investicija.
Donosimo high street favorite – od cipela i torbi do jakni i kaputa – koji će obilježiti sezonu.