Od minimalizma do boho šarma: Ravne sandale za svaki stil

Stižu topliji dani, a s njima i želja za laganijom, prozračnijom obućom. U high street trgovine stigli su prvi modeli sandala, a posebnu pažnju ove sezone privlače – ravne sandale. Udobne, ležerne i šik, ravne sandale za proljeće i ljeto 2025. dolaze u raznolikim izdanjima koja odgovaraju svakom stilu i prigodi.

Trendovi su izuzetno raznoliki: od elegantnih minimalističkih modela s tankim remenčićima, do robusnijih varijanti s T-remenjem, izrađenih od brušene kože. Tu su i sandale ukrašene metalnim detaljima, perlama ili pletenim teksturama koje odišu boho prizvukom. Za one koje vole klasiku, dominiraju neutralne nijanse – crna i smeđa – koje se savršeno stapaju s ljetnom garderobom i lako se stiliziraju uz sve, od lepršavih haljina do lanenih kompleta. Jako su popularne i sandale u stilu japanki koje će se savršeno uklopiti uz svaki look, a za one koji traže nešto efektnije, ove sezone veliki su hit i sandale s animal printom.

Ravne sandale nosimo praktički svugdje – u grad, na posao, vikendom na tržnicu, večerom uz more ili šetnju s prijateljicama. Odlično funkcioniraju i u dnevnim i u večernjim kombinacijama, pogotovo ako odabereš model s decentnim sjajem ili zlatnim detaljima. Kombiniraj ih uz duge suknje, kratke hlače visokog struka, oversized košulje ili maksi haljine – granice ne postoje.

Svestrane i trendi, ravne sandale su idealan dodatak garderobi za toplije dane. U nastavku donosimo najbolje modele iz novih kolekcija high street brendova – za svaki stil i budžet.

