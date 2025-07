Od haljina do blejzera: Na sniženjima smo pronašli top komade u ružičastoj boji

Ljetna sniženja idealan su trenutak za osvježenje garderobe i mali modni užitak – savršena prilika da uloviš one komade o kojima već dugo sanjaš, po znatno povoljnijim cijenama

Ljetna sniženja u punom su jeku i police high street trgovina prepune su neodoljivih komada po sniženim cijenama, a to je savršen trenutak da obnoviš garderobu i konačno ugrabiš one komade koji ti mjesecima stoje na listi želja. Osim što je to financijski isplativo, shopping na sniženjima može biti i prilika da se počastiš nečim posebnim, što podiže svakodnevne kombinacije i donosi dozu svježine tvojem stilu.

Za sve romantičarke i ljubiteljice nježnog, ženstvenog izgleda, ove sezone osobito se ističu komadi u svim nijansama ružičaste – od puderaste do fuksije. Ružičasta boja već neko vrijeme dominira modnim pistama i ulicama, a savršen je izbor i za ljetne dane. Lagana, nježna i razigrana, ružičasta unosi dozu vedrine u svaki outfit i lako se kombinira s drugim tonovima poput bijele, bež, crvene ili čak maslinasto zelene.

Ove sezone ružičasta dolazi u najrazličitijim oblicima – u lepršavim haljinama za dnevne i večernje izlaske, u romantičnim bluzama s volanima, elegantnim sakoima koji podižu svaku kombinaciju, kao i suknjama koje možeš nositi s basic majicama ili topovima za chic ljetni look.

U nastavku donosimo izbor najljepših ružičastih komada s aktualnih sniženja – idealnih za sve koji žele svom ormaru dodati dozu boje, romantike i stila.

