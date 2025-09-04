Od boho do bajkerskog stila: Trendovi kožnih jakni za jesen 2025.

Jesen donosi povratak kožnih jakni u prvi plan – bezvremenskog komada koji se već desetljećima smatra jednim od najvećih klasika u ormaru

Jesen je vrijeme kada slojevite kombinacije dolaze do izražaja, a jedan od onih komada koji se iz sezone u sezonu vraća u prvi plan svakako je kožna jakna. Bez obzira voliš li klasične linije ili pak tražiš statement model koji će privući pažnju, trendovi su ove jeseni raznoliki pa ćeš u bogatoj ponudi modnih brendova zasigurno pronaći svoje favorite.

Ovosezonski trendovi donose širok spektar modela – od boemskih jakni od antilopa koje odišu ležernim šarmom, pa sve do bezvremenskih bajkerskih krojeva od glatke kože. Osim klasične crne, koja je i dalje najtraženija, u fokusu su i bogate jesenske nijanse – sve varijante smeđe, od svijetlog karamela do tamne čokolade, kao i elegantna bordo boja koja outfitu daje poseban karakter.

Kožna jakna jedan je od najzahvalnijih komada za kombiniranje. Odlično funkcionira s trapericama i jednostavnom bijelom majicom za ležeran dnevni look, ali i preko romantične haljine s čizmama za večernji izlazak. Ako tražiš nešto sofisticiranije, crna kožna jakna minimalističkog kroja sjajno će se uklopiti uz hlače visokog struka i košulju, dok će modeli od antilopa divno nadopuniti boho kombinacije s dugim suknjama i čizmama na petu.

Kako bi ti olakšali potragu, donosimo pregled naših favorita iz aktualnih kolekcija koji će obilježiti ovu jesen.

H&M - 47,99 €

H&M - 47,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 57,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Pull and Bear - 39,99 €

Pull and Bear - 35,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 159,99 €

Reserved - 32,99 €

Zara - 69,95 €

Zara - 49,95 €