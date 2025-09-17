Novi modeli najpopularnijih tenisica oduševljavaju bojama i pričom

Kultne adidas Gazelle tenisice ponovno su u središtu pozornosti – ovoga puta zahvaljujući novoj suradnji s Bad Bunnyjem, koji je kroz tri upečatljiva modela ispričao emotivnu i šaroliku priču o svom rodnom Portoriku

Legendarne adidas Gazelle tenisice, koje godinama uživaju status bezvremenskog klasika, dobile su svježu, emotivnu i kulturno bogatu reinterpretaciju. Za to je ponovno zaslužan portorikanski glazbenik Bad Bunny, koji je sa svojim prepoznatljivim stilom i snažnim vezama s rodnim krajem unio novu priču u “Gazelle City Series” – kolekciju koja nije samo modni statement, već i pravo ljubavno pismo Portoriku.

Tri modela – tri lica Portorika

Nova kolekcija donosi tri različita modela – El Yunque, Santurce i Cabo Rojo – svaki inspiriran stvarnim mjestima s otoka koji je oblikovao Bad Bunnyjevu umjetnost, identitet i viziju. Svaki par tenisica nosi lokaliziranu priču kroz pažljivo odabrane boje, materijale i detalje.

El Yunque: Ovaj model donosi bogatu paletu zelenih tonova inspiriranu tropskom prašumom El Yunque – jedinom tropskom šumom u Nacionalnom parku SAD-a. Tenisice evociraju bujnu prirodu, životnu snagu i duhovno bogatstvo ovog mitskog mjesta.

Adidas X Bad Bunny

Santurce: Eksplozija jarko narančaste boje odražava vibrantnu glazbenu i umjetničku scenu četvrti Santurce u San Juanu – poznatoj po muralima, klubovima i festivalskoj energiji. Tenisice utjelovljuju kreativnu srž suvremenog Portorika.

Adidas X Bad Bunny

Cabo Rojo: Inspirirane ružičastim solanama i jedinstvenim halofilnim mikroorganizmima koji daju vodi njezinu neobičnu boju, ove tenisice dolaze u prepoznatljivoj pink nijansi. Model Cabo Rojo prikazuje prirodne fenomene otoka, ali i njegovu otpornost i ljepotu, čak i u izazovnim vremenima.

Adidas X Bad Bunny

Globalna priča s lokalnim korijenima

Ova kolekcija nije samo još jedna suradnja – ona je produžetak Bad Bunnyjeve trenutne glazbene rezidencije u Portoriku “No Me Quiero Ir de Aquí” ("Ne želim otići odavde"), koja traje od 11. srpnja do 14. rujna i uključuje čak 30 nastupa. Baš poput koncerata, i kolekcija odiše emocijom, nostalgijom i dubokim poštovanjem prema domovini.

Kako bi naglasili autentičnost, adidas i Bad Bunny odlučili su da će modeli El Yunque i Santurce biti dostupni isključivo u Portoriku, kao svojevrsni dar zajednici koja je oblikovala njegov umjetnički put. No, svi obožavatelji širom svijeta ipak će imati priliku biti dio ove portorikanske priče – Cabo Rojo bit će globalno dostupan od 26. srpnja putem adidasove i Bad Bunnyjeve službene stranice, kao i kod odabranih retailera. Modeli dolaze u unisex veličinama, a cijena iznosi 140 dolara.

Adidas X Bad Bunny

Više od mode

Nova Gazelle City Series kolekcija savršen je primjer kako tenisice mogu biti i platno za pripovijedanje, most između mode, kulture i identiteta. Bad Bunny i adidas nisu samo predstavili novi dizajn – oni su stvorili kolekciju koja se nosi, ali i osjeća. Bez obzira jesi li već zakoračila ulicama San Juana ili tek maštaš o bijegu na Karibe, ove tenisice donose dašak Portorika ravno u tvoju garderobu.