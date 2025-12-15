403 Forbidden

Moda
MONOKROMATSKA KOMBINACIJA

Nosi nam se bijela boja: Crvenokosa dama u potpuno bijelom outfitu osvježila tmurnu špicu

Žena.hr
15. prosinca 2025.
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf
Ovo je primjer stajlinga koji izgleda elegantno, a nosiv je u svakodnevnim prilikama

Zagrebačka špica zimi sinonim je za tamne i neutralne nijanse pa tako najčešće viđamo crne kapute, bež i smeđe bunde te klasične crne čizme i gležnjače. No, ovoga puta nas je iznenadila gospođa u potpuno bijelom outfitu. Bijela boja s razlogom je sve popularnija zbog svoje svestranosti i lakoće kombiniranja s drugim  bojama. Elegantna i profinjena savršeno izgleda i ljeti i zimi, ali i u ležernim kombinacijama i onim elegantnijim.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Crvenokosa dama pojavila se na zagrebačkim ulicama u all white sportsko - elegantnom outfitu. Odabrala je satensku košulju klasičnog kroja, poslovne bijele hlače ravnog kroja te bijele sportske tenisice koje su idealan izbor za duge šetnje gradom. Kaput ravnog kroja također u bijeloj boji s dvostrukim kopčanjem koji je osvježenje naspram neutralnih i tamnih tonova kaputa i bundi.

net.hr

Pravi kontrast stvorila je frizura i bakrena boja kose koja je osvježila kompletan outfit. Dodaci poput bijelog ponča s krznom i bijele torbice obogatili su jednostavan outfit. Ovo je primjer stajlinga koji izgleda elegantno, a nosiv je u svakodnevnim prilikama. 

ModaZagrebačka špica
