Ove jeseni 'vladaju' Miu Miu čizme, a pronašle smo i povoljnije verzije hit čizama

Iako ove godine bablje ljeto dugo traje ipak se u modnim kombinacija sve češće mogu vidjeti i čizme. No različiti modeli čizama kombiniraju se s ljetnim haljinama ili suknjama, jako polako se pripremamo za toplije kombinacije. No to ne znači da novi jesenski komadi već nisu u ormarima.

Upravo jedan model čizama se jako istaknuo i već je polako zavladao jesenskim špicama i društvenim mrežama - nose se bajkerske čizme. Zdepaste, odvažne i nedvojbeno šik, ove su čizme prvi put privukle pažnju još početkom godine kada su biciklističke čizme Miu Miu viđene na Dua Lipi i Riti Ori. Naravno, nije iznenađenje da su onda postale dio ljetnjih outfita, ali njihovo vrijeme tek dolazi. Najpopularniji high street brendovi su u jesenskim kolekcijama predstavili mnoge zanimljive modele upravo bajkerskih čizama. A kako je sada vrijeme za ovu obuću pronašle smo različite i dostupne high street modele.

Zanimljive modele u kratkim i visokim verzijama možeš pronaći u nastavku.

Zara - 49,95 eur

Ravne gležnjače motorističkog stila s kopčama, u smeđoj boji.

Reserved - 89,99 eur

Kožne čizme do koljena s kopčama u crnoj boji.

Stradivarius - 49,99 eur

Visoke crne čizme s ukrasnom kopčom na donjem dijelu.

Zara - 49,95 eur

Ravne čizme motociklističkog stila sa zaobljenim vrhom.

Stradivarius - 45,99 eur

Ravne gležnjače s kopčom i detaljima na gornjem dijelu.

Stradivarius - 39,99 eur

Crne niske bajkerske čizme s kopčama i debljim potplatama.

H&M - 109 eur

Kožne kratke crne bajkerske čizme s kopčama.

Stradivarius - 49,99 eur

Kožne ravne bajkerske čizme u bež boji.

H&M - 129,00 eur

Kožne crne bajkerske čizme s ukrasnim kopčama.

H&M - 74,99 eur

Visoke bajkerske čizme u smeđoj boji.