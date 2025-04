Točkice su opet IN - evo kako nosimo najrazigraniji proljetni trend

U svijetu proljetne mode, malo koji uzorak izaziva toliko šarma i razigranosti kao točkice. One su bezvremenske, ženstvene i uvijek uspijevaju unijeti dozu svježine u svaku kombinaciju. Ove sezone, točkasti uzorak doživljava pravi povratak – i to ne tiho. Od nježnih romantičnih varijanti do odvažnijih interpretacija, točkice su svuda oko nas – na bluzama, haljinama, suknjama pa čak i na modnim dodacima. A uz njih dolazi i prava modna nostalgija, ali u modernom i osvježenom izdanju.

Nakon godina vladavine quiet luxury stila, modna publika ponovno traži ono izražajnije, ekstravagantnije – trend koji se sve više oslanja na duh osamdesetih. Točkasti print savršeno se uklapa u tu novu modnu eru: glamuroznu, pomalo kaotičnu i nimalo suzdržanu. Na pistama se pojavio u kolekcijama brendova poput Moschina, Fendija i Isabel Marant, a viđen je i u verzijama koje balansiraju između nostalgične romantike i urbanog chica. Od prozračnih haljina s aplikacijama, do Mickey Mouse inspiriranih sakoa – točke su opet in, i to u svim oblicima.

Kako ih nositi ovog proljeća? Evo nekoliko ideja:

Romantične haljine s točkicama savršene su za dnevne šetnje ili večernje izlaske. Kombiniraj ih s balerinkama, sandalama s remenčićima ili čak bijelim tenisicama za ležerniji dojam.

savršene su za dnevne šetnje ili večernje izlaske. Kombiniraj ih s balerinkama, sandalama s remenčićima ili čak bijelim tenisicama za ležerniji dojam. Točkaste bluze kombiniraj s trapericama visokog struka ili lanenim hlačama – odličan outfit za posao, brunch ili spontani izlazak.

kombiniraj s trapericama visokog struka ili lanenim hlačama – odličan outfit za posao, brunch ili spontani izlazak. Midi ili mini suknje s uzorkom lako se kombiniraju s basic majicama, laganim vestama i kožnim jaknama. Igraj se slojevima za dodatni efekt.

lako se kombiniraju s basic majicama, laganim vestama i kožnim jaknama. Igraj se slojevima za dodatni efekt. Ako si odvažnija, isprobaj monokromatski look u točkama – haljina i jakna u istoj paleti, ali različitim veličinama točkica.

– haljina i jakna u istoj paleti, ali različitim veličinama točkica. Ili pak samo dodaš točkasti detalj – torbu, maramu, rajf ili cipele – za diskretan, ali efektan touch.

Za dodatnu inspiraciju, street style scena već pokazuje kako ovaj uzorak može izgledati moderno i moćno – uz obične T-shirtice, jarke boje ili čak u kontrastnim uzorcima, a vole ga i slavne fashionistice poput Dua Lipe.

U nastavku donosimo i high street favorite – najljepše točkaste komade koje možeš pronaći u aktualnoj ponudi popularnih brendova.

H&M - 17,99 €

H&M - 79,99 €

H&M - 39,99 €

s.Oliver - 39,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 79,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 119,99 €

Mango - 12,99 €

Zara - 59,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

Reserved - 32,99 €