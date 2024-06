Ljeto u bojama: Suknje u jarkim nijansama začinit će svaki look

Sve smo bliže ljetu, a na police naših omiljenih trgovina već su odavno stigli prvi ljetni komadi i dodaci koji će unijeti dozu osvježenja u svaku garderobu te začiniti naše svakodnevne kombinacije.

I ove sezone u mnogim se kolekcijama može uočiti vladavina jarkih boja tipičnih za ljeto, poput crvene, ružičaste ili zelene. Našu pažnju posebno su privukle suknje u živahnim nijansama koje će se s lakoćom prilagoditi svakom stilu i prilici i u kojima je nemoguće ostati nezamijećen.

Baš poput haljina, suknje su idealan dodatak ljetnoj garderobi, a ove su sezone popularnije nego ikad. Nose se različit stilovi i krojevi, a u ponudi brendova ističu se suknje svih dužina, od mini modela pa do elegantnih maxi suknji. Od modela se ističu balon suknje i one boho stila, a jako su popularne i suknje asimetričnog kroja uz koje će svaki look djelovati moderno.

Zavirile smo u aktualnu ponudu omiljenih brendova, a neke od najljepših suknji za ljeto u jarkim bojama donosimo u nastavku. Sigurne smo da će među njima svatko pronaći neke svoje favorite!

COS - 250 €

H&M - 15,99 €

H&M - 52,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 55,99 €

Reserved - 45,99 €

Zara - 69,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €