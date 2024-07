Od 10 do 20 eura - najbolji komadi s još aktualnog Zarinog sniženja

Rijetko što može nadomjestiti onaj osjećaj sreće kada "uhvatimo" dugo priželjkivani artikl na sniženju. Sniženja u high street dućanima u punom su jeku, a isto vrijedi i za Zaru. Mogu se pronaći artikli sniženi od 30 pa do 65 posto. Iako smo još u iščekivanju onih "pravih sniženja" od 70 ili 80 posto, i sada se mogu pronaći itekako kvalitetni komadi po cijenama za koje se isplati istrpjeti neizbježne gužve koje vladaju za vrijeme sniženja.

Predvodeći se globalnim trendovima, i Zara je ove godine izbacivala kolekcije s naglaskom na klasičnijim, svevremenskim siluetama poput sakoa oštrijih rubova, planetarno popularnih prsluka za odijelo, hlača za odijelo i općenito kombinacija koje odišu business casual estetikom, koja je ove godine veliki hit. Zara nije zapostavile ni ljubiteljice nešto opuštenijeg, boho stila pa se tako u ljetnoj kolekciji mogu pronaći romantični topovi i košulje, dugačke lanene haljine i prozračne bluze s čipkanim porubima. Dobrodošla novost je i sve češće korištenje prirodnih i kvalitetnijih materijala poput lana, pamuka ili viskoze u odnosu na poliester, koji je ljeti osobito odbojan.

Kao što to obično biva, najbolji komadi odjeće rasprodaju se vrlo brzo, no mi smo svejedno uspjele pronaći one koji itekako "zapinju za oko" i mogu osvježiti svaki outfit. Sada je pravo vrijeme da iskoristiš sniženja i nabaviš komade koje ćeš voljeti i nositi tijekom cijele nadolazeće godine. Donosimo ti naš izbor najboljih komada s trenutnog sniženja.

Midi haljina od lana - 19,99 €

Mini haljina s izrezom - 12,99 €

Laneni kombinezon - 17,99 €

Denim top - 9,99 €

Midi haljina - 15,99 €

Tulle haljina - 12,99 €

Kratki sako - 15,99 €

Sako - 15,99 €

Traper jakna - 15,99 €

Prsluk - 12,99 €

Sako - 15, 99 €

Jakna - 15,99 €

Prsluk - 9,99 €

Prsluk - 9,99 €

Karirani sako - 15,99 €

Suknja-hlače - 12,99 €

Pamučne hlače - 12,99 €

Suknja-hlače - 12,99 €

Široke hlače - 19,99 €

Pamučna haljina - 17,99 €