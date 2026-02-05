'Muški' kožnjak i kravata: Zagreb je dobio novu street style zvijezdu

Djevojka koja je prošle subote šetala centrom Zagreba dokazala je da klasika može biti opako cool. Crvena beretka, oversized kožna jakna i androgina elegancija stvorili su look koji je istovremeno pariški chic i totalno urbani bunt

Na zagrebačkoj špici ovaj je outfit dokaz da klasika, kad se nosi s karakterom, može izgledati svježe, urbano i pomalo buntovno. Fotografije mlade dame je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

Glavnu riječ vodi crvena beretka, bezvremenski francuski simbol nonšalancije koji ovdje daje cijelom izdanju snažan modni potpis. U kombinaciji s oversized crnom kožnom jaknom, look dobiva dozu rock estetike, ali bez pretjerivanja. Jakna je namjerno opuštenog kroja, nošena ležerno, gotovo kao da je posuđena iz muškog ormara - i upravo je u tome njezina posebnost.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ispod nje proviruje bijela košulja s tankom zelenom kravatom, detalj koji cijelu kombinaciju pomiče u smjeru androgene elegancije. To je styling koji podsjeća na pariške ulice, ali i na suvremeni city chic, gdje se granice između ženskog i muškog s lakoćom brišu.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Svijetle, ravno krojene traperice dodatno balansiraju outfit, čineći ga dnevnim i nosivim, dok crne gležnjače s decentnom potpeticom zaokružuju priču i daju dozu urbane ozbiljnosti. Tu su i crne kožne rukavice bez prstiju koje naglašavaju tamnu manikuru i oversized art prsten. Ništa ovdje nije slučajno - svaki komad ima svoju ulogu, ali nijedan ne pokušava ukrasti pažnju drugome. Ovo je styling za djevojku koja zna što želi, koja se ne boji klasike, ali je interpretira na svoj način.