Kako sakriti trbuščić uz prave bluze i haljine?

Većina žena se "bori" s trbuščićem i želi ga sakriti bez obzira jesu li vitke ili imaju nekoliko kilograma viška. Koliko je to problem pokazuju i razna istraživanja koja pokazuju da žene ne vole ovaj dio svog tijela i uvijek ga žele promijeniti. Ako si i ti nezadovoljna izgledom trbuha i struka te misliš da bi trebali biti tanji onda bi bilo da znaš nekoliko modnih trikova.

Uz samo nekoliko trikova i pravi odabir odjeće struk će izgledati tanje, a osjećat ćeš se sjajno kada se pogledaš u ogledalo. Ne smijemo zaboraviti da nije dobro uvijek pratiti sve trendove i da je puno bolje pronaći komade koji savršeno odgovaraju figuri i zatim stvoriti vlastiti stil. Žene sa stilom su one koje znaju koji komadi najbolje odgovaraju njihovoj figuri i to nose s lakoćom. O čemu se točno radi pročitaj u nastavku, ali i provjeri svoj ormar i pogledaj na koji način možeš kombinirati neke komade i udahnuti dašak novoga u svoj stil.

Fokus na druge dijelove tijela

Kada se razmišlja o tome da se treba prikriti neki dio tijela obično se pomisli da je za to idealna široka odjeća. No, to je potpuno krivo, preširoka ili preuska odjeća stavlja u fokus središnji dio tijela. Stoga treba istražiti druge mogućnost. Na primjer, ako imaš vitke noge pripijene hlače će stvoriti skladnu figuru, a fokus na lijepi dekolte također će dovesti do ravnoteže u cijelom outfitu.

Još jedan od načina da se makne pozornost s trbuha je igra s bojama i uzorcima, oni će "zbuniti" oko i maknuti pogled s ovog dijela tijela. Tamne boje svakako mogu pomoći da figura izgleda skladnije, ali važno je ipak ne stvoriti tmuran outfit. Na primjer, crna boja se može kombinirati s nježnijih pastelnim i nude nijansama.

Mnoge žene koriste još jedan trik, bez obzira na kilograme, a to je donje rublje za oblikovanje tijela koje pomaže da haljina, bluza ili hlače savršeno izgledaju. Izbor ovakvog rublja je jako velik, a jedino je važno odabrati najbolje za sebe.

Dulje bluze skrivaju trbuščić

Bluze koje padaju malo dulje preko struka vizualno produljuju gornji dio tijela. S druge strane, kraće majice ili bluze "režu" tijelo i opet fokus stavljaju na središnji dio. Asimetrični gornji dijelovi također mogu biti osvježavajući jer će obogatiti outfit, ali i stvoriti sklad.

Uz gornji dio potrebno je odabrati najbolji model hlača, a vrlo je važno da ne budu prekratke jer će se onda vizualno skratiti figura. Najbolji izbor su hlače ili traperice visokog ili srednjeg struka, osim što su udobne, sakrit će trbuščić. Traperice s niskim strukom bilo bi dobro izbjegavati jer će još više istaknuti trbuh.

Izbjegavanje oversized komada

Odijevanje tijekom zime ima svoja pravila, dobro je odabrati veći kaput, ali treba izbjegavati oversized modele. Na primjer, kaput bi trebao izgledati opušteno i bogato, ali nikako preveliko jer će vizualno samo proširiti figuru. Struk se može naglasiti uz remen, a i pravi odabir obuće također može izdužiti figuru.

Tijekom ljeta najbolje je ne skrivati se ispod velikih trenirki ili nekih drugih preširokih komada. Važno je nositi udobno odjeću, ali imaj na umu da je važno potražiti ono što je udobno u tvojoj veličini. Bez obzira na godišnje doba izbjegavaj kupovati veću odjeću.

Pravi krojevi za bolji izgled

Problematično područje trbuha često je nešto zbog čega se žene osjećaju loše, čak i ako su zadovoljne svojim tijelom. No, haljina ili bluza A-kroja mogu pomoći da se osjećaš jako dobro. Više žene mogu se igrati s duljim modelima haljina, dok niže trebaju izabrati midi haljine kako bi produljile figuru.

Isticanje struka također će pomoći da se osjećaš bolje, pa odabir haljine empire-kroja s visoko rezanim strukom savršeno će naglasiti ženstvenost, ali i sakriti trbuščić.

Držanje i stav

Posljednji, ali možda jedan od najvažnijih savjeta za dobar stil je da se nikada ne smije zaboraviti na stav i držanje. Tijelo će drugačije izgledati ako hodaš uspravno, digneš bradu bradu i budeš sigurna u sebe. Ako se osjećaš nelagodno ili se vidjet će se tvoja tjeskoba i strah i otkrit će se sve što pokušavaš sakriti. Budi sigurna u sebe i ne zaboravi se igrati s modom!