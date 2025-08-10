Minimalizam iz 90-ih: Crne sandale s udobnom petom su apsolutni hit

Sandale kakve su nekada nosile modne ikone 90-ih, ali i naše mame, sada se vraćaju u suvremenom izdanju – s prepoznatljivom blok petom, širokim remenom koji sigurno drži stopalo i klasičnom crnom bojom koja pristaje uz baš sve

Bliži se kraj ljeta, ali to ne znači da modna igra staje – dapače, pravi trenutak za osvježenje garderobe tek dolazi. Jedan od komada koji će obilježiti kraj ljeta i prve tople dane jeseni definitivno su crne sandale s četvrtastom petom i širokim remenom, koje djeluju kao da su izašle iz najboljih modnih časopisa devedesetih. Minimalističke, udobne i nevjerojatno šik, ove sandale ponovno osvajaju modne piste i ormare trendseterica.

Povratak klasika

Sandale kakve su nekada nosile modne ikone 90-ih, ali i naše mame, sada se vraćaju u suvremenom izdanju – s prepoznatljivom blok petom, širokim remenom koji sigurno drži stopalo i klasičnom crnom bojom koja pristaje uz baš sve. To ih čini ne samo elegantnima, nego i iznimno praktičnima. Dovoljne su da zaokruže i najjednostavniji outfit, a istovremeno nude stabilnost i udobnost, što ih čini idealnim izborom za cjelodnevno nošenje.

Mango

Savršen spoj stila i udobnosti

Za razliku od vrtoglavo visokih potpetica, ove sandale ne traže kompromis – jednako su stylish kao i udobne. Možeš ih nositi na posao, na kavu, večeru ili šetnju gradom, a jednako dobro pristaju uz haljine, lanene hlače, midi suknje ili traperice ravnog kroja. Upravo zato se odlično uklapaju u capsule garderobu – jer su jedan od onih komada koji se uvijek iznova izvuku iz ormara, bez obzira na sezonu.

Mango - 39,99 €

Mango trenutno u svojoj kolekciji nudi model koji je sve o čemu govorimo – crne sandale s debelom petom i širokim remenom, po cijeni od 39,99 eura. Osim u crnoj, Mango isti model nudi i u svestranoj bordo boji te nježnoj krem nijansi. Elegantne i nosive, savršeno prate duh vremena u kojem se vrednuje jednostavnost, kvaliteta i svestranost.

Ove sandale nisu samo trend – one su pravi modni favorit koji prkosi prolaznosti. Njihova popularnost već nekoliko sezona ne jenjava, a s lakoćom se uklapaju u različite stilove, od ležernog do poslovnog. Odličan su odabir za sve koje vole nositi cipele koje izgledaju odlično i pritom su udobne za nošenje. Istovremeno su jednostavne i nevjerojatno svestrane - definitivno bezvremenski klasik u koji se isplati investirati.

Mango - 39,99 €