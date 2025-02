Mia iz 'Gospodina Savršenog' prošetala špicom u mini suknji i savršenim bijelim čizmama

Na zagrebačkoj špici osim zanimljivih i atraktivnih kombinacija često viđamo i poznata lica. Na subotnjoj špici uočili smo zgodnu brinetu koja svojim modnim odabirom nije mogla proći nezapaženo. Natjecateljica četvrte sezone reality showa "Gospodin Savršeni" koji trenutačno pratimo na RTL televiziji i platformi Voyo - Mia Miškulin jedna je od djevojaka koja se bori za srce Šime i Miloša. Mia se ističe svojim jasnim stavovima i vedrim duhom. Ambiciozna je i samosvjesna, a od muškarca traži samouvjerenost, jasne stavove i slične vrijednosti. Fizička aktivnost, zdrav život i prehrana iznimno su joj važni, a da svakodnevno trenira potvrđuje i njezina vitka linija. Osvojila je simpatije gledatelja svojom spontanošću i neposrednošću.

Foto: Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Njezin nedavni outfit na špici privukao je poglede, a savršen je primjer kako kombinirati klasiku s urbanim stilom. Ključni komad njenog outfita bila je crna krznena bunda koja je odisala luksuzom. Ispod bunde, Mia je odabrala pepita uzorak na kratkoj suknji koji je stekao titulu pravog modnog klasika.

Suknju je ukomponirala s klasičnom bijelom majicom, čime su ostali komadi došli još više do izražaja. No, ono što čini ovaj look posebnim su upravo modni dodaci – bijele visoke čizme na petu podižu kombinaciju na potpuno novu razinu, dok mala torbica u smeđim i bež tonovima razbija monokromatski efekt. Mia je svoju dugu smeđu kosu samo pustila da prirodno pada, dok je make-up bio minimalistički s naglaskom na neutralne tonove.

Mia se može pohvaliti mladenačkim i izazovnim modnim stilom, a potvrđuju to odjevne kombinacije koje je nosila u showu na ceremonijama ruža i na grupnim dejtovima. Svečane, atraktivne haljine, prorezi, duboki dekolte.