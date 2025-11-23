Maxi kaputi: Najelegantniji zimski komad koji obožavaju i slavne dame

Efektni i elegantni, maxi kaputi postali su nezaobilazan modni izbor slavnih dama koje ih biraju za svakodnevne kombinacije, ali i za tren oka pretvaraju jednostavan outfit u sofisticiran look

Zima je pred vratima i slojevito odijevanje ponovno postaje svakodnevica pa se u prvi plan se vraćaju tople zimske jakne i elegantni kaputi. Ove su sezone trendovi su prilično raznoliki, a kao jedan od najefektnijih zimskih komada istaknuli su se dugi kaput. Elegantni, topli i besprijekorno chic, maxi kaputi predstavljaju savršenu ravnotežu između funkcionalnosti i stila.

Slavne dame već godinama potvrđuju moć siluete koja seže gotovo do gležnja. Jennifer Lawrence osobito je privržena ovom trendu, birajući kapute koji u jednom potezu preuzimaju cijeli outfit i stvaraju dojam nenametljive raskoši. U kombinaciji s ležernim dnevnim komadima – od trenirke do bucket šešira – maxi kaput unosi dozu drame koja kratkim modelima jednostavno izmiče. Sličan pristup njeguje i Gigi Hadid, koja se često odlučuje za duge shearling modele, dok Hailey Bieber prednost daje klasici u obliku podužeg trench kaputa. U sva tri slučaja efekt ostaje isti: uz dovoljno volumena i dužinu koja gotovo dotiče pod, kaput postaje središte cijele kombinacije, dok sve ostalo ostaje tek suptilan detalj.

Upravo ta moć transformacije čini maxi kaput jednim od najefektnijih zimskih modnih saveznika. Kako je riječ o komadu koji vizualno dominira, idealan je za dane kada želiš izgledati dotjerano bez prevelikog razmišljanja o ostatku outfita. Jednostavna pletena haljina, omiljeni džemper ili čak sportski set bez truda dobivaju sofisticiran završni dojam zahvaljujući kaputu. Jedino što zahtijeva malo više promišljanja jest obuća. Ovisno o visini i samoj dužini kaputa, ravne cipele ponekad mogu djelovati nezgrapno, stoga se najviše ističu modeli s blok potpeticom ili čvrstim, nešto povišenim potplatom koji podupiru liniju i sprječavaju povlačenje ruba kaputa po podu.

Trendi modeli dugih kaputa mogu se pronaći i u high street kolekcijama, a najljepše modele iz aktualne ponude izdvajamo u nastavku.

Masssimo Dutti - 299 €

Masssimo Dutti - 349 €

Masssimo Dutti - 299 €

Arket - 299 €

Arket - 299 €

Arket - 299 €

H&M - 79,99 €

H&M - 199 €

H&M - 89,99 €

H&M - 79,99 €

Soeur - 645 €

Zara - 109 €

Zara - 129 €

Zara - 59,95 €