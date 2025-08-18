Makarska špica: Tri dame u haljinama koje su idealne za svečane prigode

Kombinacije koje su odabrale dame ne viđaju se često u šetnji gradom, ali za svečane prilike su idealna inspiracija

Ljeto u gradu ima svoj poseban ritam, a špica svake subote oduševljava. Ovoga vikenda, umjesto uobičajenog modnog izvještaja sa zagrebačkih ulica, objektiv našeg fotografa ulovio je tri kombinacije u centru Makarske. Kombinacije koje su odabrale dame ne viđaju se često u šetnji gradom, ali za svečane prilike su idealna inspiracija.

Prva dama pojavila se u glamuroznom izdanju, a odabrala je usku haljinu do gležnja u bijeloj boji. Ono što haljinu čini posebnom jesu zanimljivi detalji u obliku srcolikih volana na ovratniku. Voluminozna, naglašena ramena učinili su naizgled jednostavnu haljinu zanimljivom. Struk je naglašen tankim bijelim remenom sa zlatnom kopčom. Crnokosa dama detaljima je pojačala stilski dojam - zlatne narukvice, clutch torbica, velike sunčane naočale i biserne naušnice dokaz su da detalji čine razliku. Kombinaciju je upotpunila sandalama na petu s remenčićima.

Outfit druge djevojke izgledao je kao da je izišao s naslovnice modnog časopisa. Duga bijela haljina sirena kroja stajala joj je kao salivena, a istaknula je njezine obline. Ovratnik je naglasio njezin dekolte, a zbog decentnog nakita outfit je djelovao iznimno elegantno.

Posebno se istaknula popularni model torbice Dior u nježno ružičastoj boji sa zlatnim privjeskom i maramom svezanom oko ručki na torbi.

Plavokosa dama s makarske špice odlučila se na mini verziju crne haljine, koja jednako dobro izgleda u gradskom izdanju, kao i u svečanoj prigodi. Svestrana haljina ima volane u gornjem dijelu koji fokus stavljaju na ramena, ruke i dekolte. I ovdje su ključnu ulogu igrali detalji, a dama je uskladila crne natikače s volanima na haljini, a slamnati šešir stvorio je opušten dojam. Velike sunčane naočale, viseće naušnice i nakit upotpunili su outfit. Ručna torbica od rafije, usklađena je sa slamnatim šeširom.

