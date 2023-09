Ma kakva jesen! Kratke lepršave kombinacije još uvijek vladaju zagrebačkom špicom

TOP ILI FLOP BY ŽENA.HR

Iako se bližimo kraju rujna i službenom početku jeseni - zagrebačka špica i dalje je u znaku ljeta i ljetnih modnih kombinacija. Mnogi su se upravo zato odlučili prošetati, otići na tržnicu ili obaviti šoping, a sve to naravno nije promaklo našem fotoreporteru Danijelu Paveliću. I dok su haljine još uvijek omiljeni komad, i dalje prevladavaju jarke boje, a ističu se i lepršave suknje i košulje. Iako su sandale još uvijek 'go to' obuća, ima i onih dama koje su već uskočile u čizme i gležnjače, a špicom su prošetala i neka poznata lica, poput bivše tenisačice Iva Majoli, dermatologinje Nevie Delalle te odvjetnice i supruge glazbenika Sandija Cenova, Iline Cenov. A po prvi puta nakon glasina o prekidu, u zajedničkom izlasku uhvaćeni su i manekenka Tatjana Dragović i glazbenik Vlaho Arbulić. Tko je najbolje pogodio?