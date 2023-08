Ljepotica i 'zvijer': Justin Bieber i Hailey potpuno modno neusuglašeni

Justin Bieber i njegova supruga Hailey izašli su na ručak u New Yorku. I dok je Hailey izgledala savršeno u kratkoj crvenoj haljinici koja je savršeno istaknula njezinu figuru, Justin je izgledao kao da je netom izašao iz kreveta. A još kad je vidio paparazze, potrudio se 'popraviti' dojam. Bijele čarape na žute crocsice, sive kratke hlače te majica s kapuljačom koju je navukao na glavu i sve to upotpunio rozom šiltericom. Justin definitivno fura svoj stil i to nitko ne može zamjeriti, no mnogi su na društvenim mrežama komentirali kako bi barem trebao malo pokušati se modno uskladiti sa suprugom. No, slavnog pjevača, odavno je baš briga što o njemu govore. On 'fura' svoj film.