Haljine od lana: Omiljeni ljetni klasik i ove sezone brzo nestaje s polica

Kad temperature porastu, lan se vraća na modnu scenu kao bezvremenski favorit – lagan, prozračan i prirodan materijal koji svake sezone dokazuje zašto zaslužuje status ljetnog klasika. Haljine od lana i ovog ljeta dominiraju kolekcijama brojnih brendova, dolazeći u raznim krojevima, dužinama i bojama koje naglašavaju njihovu svestranost i eleganciju. Neutralni tonovi poput bež, bijele, pijeska i maslinasto zelene i dalje su najzastupljeniji, no u ponudi su i topli zemljani tonovi poput terakote, okera i smeđe, koji savršeno odgovaraju prirodnom karakteru lana.

Krojevi za svaki stil i svaku figuru

Od klasičnih košulja-haljina do lepršavih maksi modela, lanene haljine prilagođavaju se svakom ukusu i prilici. Mini haljine na preklop s tankim naramenicama idealne su za vruće gradske dane ili šetnju uz more, dok midi modeli na kopčanje ili s remenom u struku donose ženstvenost i dozu elegancije u poslovni look. Voliš nešto ležernije? Oversized lanene haljine A-kroja pružaju udobnost i lakoću pokreta, a uz pravi modni dodatak – pletenu torbu, kožne sandale ili šešir – izgledat ćeš chic bez previše truda.

Gdje i kako nositi lanenu haljinu?

Lanena haljina sjajan je izbor za gotovo svaku ljetnu priliku:

Za posao : Kombiniraj midi lanenu haljinu s balerinkama ili espadrilama te dodaj decentan nakit. Uz lagani blejzer postaješ spremna i za ozbiljniji poslovni sastanak.

: Kombiniraj midi lanenu haljinu s balerinkama ili espadrilama te dodaj decentan nakit. Uz lagani blejzer postaješ spremna i za ozbiljniji poslovni sastanak. Za plažu : Preko kupaćeg kostima navuci lepršavu lanenu haljinu bez rukava i stavi šešir širokog oboda.

: Preko kupaćeg kostima navuci lepršavu lanenu haljinu bez rukava i stavi šešir širokog oboda. Za večeru ili izlazak : Biraj modele s pojasom, dekolteom ili otvorenim leđima, u bogatijim zemljanim nijansama. Dodaj nakit u zlatnim tonovima, clutch torbicu i lagane sandale s punom petom.

: Biraj modele s pojasom, dekolteom ili otvorenim leđima, u bogatijim zemljanim nijansama. Dodaj nakit u zlatnim tonovima, clutch torbicu i lagane sandale s punom petom. Za putovanja i istraživanja gradova: Lan diše s tobom! Haljina ravnog kroja, udobne ravne sandale i ruksak – praktičnost i stil u jednom.

Prirodni šarm koji traje

Osim što izgledaju sjajno, haljine od lana sve su poželjnije i zbog održivosti – lan je prirodan i biorazgradiv materijal, često uzgojen uz minimalnu upotrebu pesticida i vode. Njegova tekstura s vremenom postaje još ugodnija, a male nepravilnosti samo dodatno naglašavaju njegov rustikalni šarm.

I ove sezone high street brendovi ponudili su pregršt divnih modela za svaki ukus, budžet i priliku, a naše favorite iz aktualne ponude izdvajamo u nastavku.

H&M - 34,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 34,99 €

Zara - 69,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 35,95 €

Arket - 119 €

Arket - 99 €

Arket - 89 €

Arket - 99 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €