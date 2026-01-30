Krzno, koža i kapa s karakterom: Ovako se nosi zima u gradu
Zagrebačka špica i ovaj je put ponudila sjajnu modnu inspiraciju, a ovaj upečatljiv street style trenutak ekskluzivno je za Žena.hr zabilježio Dosadni fotograf. Outfit koji spaja klasiku i trendove pokazuje kako se statement komadi mogu nositi s lakoćom - i s jasnim stavom.
U fokusu je kratka jakna od umjetnog krzna u sivo-crnom leopard uzorku, koja cijelom izdanju daje dozu luksuza i trendi energije. Takav kratki kaput trenutačno se u Zari može nabaviti na sniženju za samo 19,99 eura, što ovaj efektan komad čini još privlačnijim za sve koje vole dobar statement uz povoljnu cijenu.
Jakna se nosi nonšalantno, preko crne baze, što joj omogućuje da dođe do punog izražaja bez suvišnih detalja. Crna dolčevita i crne kožne hlače visokog struka stvaraju čistu, elegantnu siluetu i savršenu podlogu za igru tekstura.
Posebnu pažnju kradu Inuikii čizme u après-ski stilu, u svijetloj bež nijansi s krznenim rubom. Osim što su apsolutni hit zime, jasno poručuju da moda više ne mora patiti zbog hladnoće. Prizemljuju cijeli look i daju mu ležeran, gotovo alpski štih, savršen za gradske šetnje.
Mala smeđa torbica s krznenom teksturom i zlatnim lančićem dodaje taman dovoljno luksuza da outfit dobije pravi fashion statement trenutak, bez pretjerivanja. Upravo ovakvi dodaci otkrivaju stilsku sigurnost i odličan osjećaj za balans.
No pravi fashion moment dolazi s crvenom beretkom - hrabrim detaljem koji razbija monokromatsku priču i unosi dozu francuskog šarma. U kombinaciji s uskim sunčanim naočalama i nježnom ogrlicom, look dobiva pomalo retro notu i snažan, samouvjeren karakter.