Krzno, koža i kapa s karakterom: Ovako se nosi zima u gradu

Outfit mlade dame koja je prošetala centrom grada poručuje: 'znam tko sam i znam što nosim' i idealna je inspiracija za zimu u gradu - kada se želiš ugrijati, ali i ostaviti dojam bez previše kompliciranja

Zagrebačka špica i ovaj je put ponudila sjajnu modnu inspiraciju, a ovaj upečatljiv street style trenutak ekskluzivno je za Žena.hr zabilježio Dosadni fotograf. Outfit koji spaja klasiku i trendove pokazuje kako se statement komadi mogu nositi s lakoćom - i s jasnim stavom.

U fokusu je kratka jakna od umjetnog krzna u sivo-crnom leopard uzorku, koja cijelom izdanju daje dozu luksuza i trendi energije. Takav kratki kaput trenutačno se u Zari može nabaviti na sniženju za samo 19,99 eura, što ovaj efektan komad čini još privlačnijim za sve koje vole dobar statement uz povoljnu cijenu.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Jakna se nosi nonšalantno, preko crne baze, što joj omogućuje da dođe do punog izražaja bez suvišnih detalja. Crna dolčevita i crne kožne hlače visokog struka stvaraju čistu, elegantnu siluetu i savršenu podlogu za igru tekstura.

Posebnu pažnju kradu Inuikii čizme u après-ski stilu, u svijetloj bež nijansi s krznenim rubom. Osim što su apsolutni hit zime, jasno poručuju da moda više ne mora patiti zbog hladnoće. Prizemljuju cijeli look i daju mu ležeran, gotovo alpski štih, savršen za gradske šetnje.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Mala smeđa torbica s krznenom teksturom i zlatnim lančićem dodaje taman dovoljno luksuza da outfit dobije pravi fashion statement trenutak, bez pretjerivanja. Upravo ovakvi dodaci otkrivaju stilsku sigurnost i odličan osjećaj za balans.

No pravi fashion moment dolazi s crvenom beretkom - hrabrim detaljem koji razbija monokromatsku priču i unosi dozu francuskog šarma. U kombinaciji s uskim sunčanim naočalama i nježnom ogrlicom, look dobiva pomalo retro notu i snažan, samouvjeren karakter.