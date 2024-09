Leopard uzorak neće izaći iz mode, ali kravlji print je nova modna opsesija za jesen

Ove je jeseni sve u znaku upečatljivih modnih trendova. Nose se komadi od brušene kože, bordo boja i ‘western’ stil, a nastavlja se i popularnost upečatljivog životinjskog printa. Dominacija leopard uzorka traje već neko vrijeme, no ove se jeseni među influencericama javila nova modna opsesija – kravlji print.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komadi s leopard uzorkom uvijek će djelovati 'chic', ali kravlji print mu je savršena alternativa i idealan je izbor za modne entuzijaste. Polako, ali sigurno ovaj je upečatljivi uzorak počeo zauzimati svoje mjesto na modnoj sceni, a u spoju sa zavodljivim jesenskim siluetama izgleda uistinu jako efektno.

Od elegantnih jakni pa do stylish torbica i neobičnih cipela, komadi s kravljim printom počeli su vladati kolekcijama modnih brendova. Ovaj je uzorak prilično odvažan stoga je savršena opcija za one koji se vole igrati modom. No, njegova neutralna paleta smeđih i bijelih tonova te opušteni, vijugavi dizajn olakšavaju eksperimentiranje s ovim printom.

Kako bi udovoljili rastućem trendu, neki su brendovi ponudili statement komade s ovim printom, dok su drugi inkorporirali kravlji uzorak na malo suptilnije načine, stavljajući ga na modne dodatke poput uskih pojaseva ili cipela.

U svakom slučaju, kombinacije začinjene ovim animal uzorkom vrlo su efektne i sve samo ne dosadne. Ovaj modni trend ustvari je suptilan naklon već spomentuom 'western' stilu odnosno kaubojskoj estetici, a u spoju sa svježim dizajnom, kravlji print djeluje istovremeno uzbudljivo i zabavno.

Manje uobičajen od leopard uzorka koji je ulazio i izlazio iz mode desetljećima, kravlji print nikada nije dosegao istu razinu masovne privlačnosti, no možda se uskoro i to promijeni.

Zara ovalna torbica- 19,95 €