Kraljica špice u toplim tonovima: Ovako smeđu nose prave trendseterice

Zahvaljujući besprijekornom kroju i toplim, usklađenim tonovima, cijeli look ove dame odiše luksuzom i profinjenošću - pravi je primjer minimalizma s maksimalnim efektom

Zagrebačka špica još jednom je pokazala da za upečatljiv stil nije potrebna prenapadna kombinacija - dovoljno je nekoliko pažljivo odabranih komada i dobar kroj. Ovaj outfit u toplim, zemljanim nijansama pravi je primjer kako jednostavnost može izgledati iznimno chic, moderno i skupo. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

Sako koji nosi cijeli look

U središtu kombinacije nalazi se strukirani sako u nijansi 'warm olive', model s potpisom brenda Reserved. Riječ je o elegantnom komadu izrađenom od mješavine s visokim udjelom viskoze, koji zahvaljujući strukturiranom kroju savršeno prati liniju tijela. Naglašena ramena, klasični reveri s urezom i kopčanje jednim gumbom daju mu dozu ozbiljnosti i sofisticiranosti, dok dva prednja džepa s preklopom zaokružuju klasičan dizajn.

Monokromatska moć

Uz sako dolaze hlače ravnog kroja u istoj nijansi, čime se postiže efekt monokromatskog odijela. Upravo ta tonalna usklađenost stvara dojam elegancije bez truda i daje outfitu profinjenu, gotovo 'tailored' estetiku koja jednako dobro funkcionira u dnevnim i poluformalnim prilikama.

Kontrast koji osvježava

Ispod blejzera nazire se bijela dolčevita koja unosi svježinu u cijelu kombinaciju i razbija toplinu smeđih tonova. Taj kontrast je suptilan, ali ključan - daje outfitu ravnotežu i dodatnu dimenziju.

Čizme kao statement detalj

Smeđe kaubojske čizme od brušene kože, s blok petom i šiljastim vrhom, unose dašak western estetike i podižu cijeli look na višu razinu. Upravo taj spoj klasičnog odijela i opuštenijih, trendi čizama daje kombinaciji karakter i modernu notu.

Torbica s potpisom klasike

Cijeli outfit dodatno podiže torbica u vintage stilu koja podsjeća na prepoznatljiv Burberry dizajn, poznat kao “Nova Check” pouch. Riječ je o kompaktnom, izduženom modelu koji se može nositi u ruci poput clutch torbice ili ubaciti u veću torbu kao elegantan dodatak. Karakterističan karirani uzorak u bež, crnoj i crvenoj boji daje joj bezvremenski šarm, dok kombinacija kvalitetnog platna i smeđih kožnih detalja unosi dozu luksuza. Upravo ovakav klasičan komad savršeno se uklapa u ostatak kombinacije i dodatno naglašava njezin profinjeni, ali nenametljiv stil.

Tanki remen decentno naglašava struk, dok klasične sunčane naočale dodaju dozu urbane nonšalancije. Sve zajedno djeluje promišljeno, ali nimalo prenapadno.