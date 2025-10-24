Kišne jakne i kabanice nikad nisu bile tako stylish: Trendi modeli za jesen

Kabanice i jakne za kišu više nisu samo praktičan izbor – one su chic komadi koji se lako uklapaju u svakodnevne kombinacije i podižu svaki jesenski look

Jesen nas je i ove godine dočekala u svom prepoznatljivom izdanju – s raskošnim bojama, ali i neizbježnim kišnim danima. Upravo zato, kabanice i jakne za kišu istaknule su se kao neizostavan dio jesenske garderobe. One više nisu samo praktičan izbor, već i komad koji nosi snažan stilski pečat, pa ih sve češće viđamo i na modnim pistama i u street style kombinacijama.

Kada govorimo o trendovima, ove sezone dominiraju klasični krojevi koji su dobili suvremeni modni zaokret. Baloner i dalje ostaje klasik za prijelazne dane, no sve više prostora zauzimaju parke i lagane jakne s kapuljačom, izrađene od materijala otpornih na kišu i vjetar. Osim što su funkcionalne, dolaze u bogatoj paleti boja idealnih za jesen – od neutralnih bež i crne do zemljanih tonova poput smeđe i kaki.

Posebno mjesto pripada kabanicama i parkama, koja su ove jeseni doživjela veliki povratak na modnu scenu, pa ih sve češće viđamo i u svakodnevnim kombinacijama trendseterica na društvenim mrežama. Ove jakne više nisu rezervirane samo za izlete u prirodu, već su postale chic komad koji podiže i najjednostavniju odjevnu kombinaciju. Uparene s trapericama, haljinom ili elegantnim čizmama, s lakoćom se uklapaju svakodnevni stil i daju mu urbani, svjež izgled.

Upravo zato, kabanice i jakne za kišu postale su savršeni spoj praktičnosti i stila – komadi koji te štite od vremenskih (ne)prilika, a istovremeno svakom outfitu daju trendi, jesenski izgled.

U nastavku donosimo izbor high street favorita koji će ti pomoći da i u kišnim danima izgledaš stylish i spremno za sve izazove koje donosi jesenska sezona.

